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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Барнсли
Куинз Парк Рейнджерс - Барнсли: обзор матча 03 марта 2021
Куинз Парк Рейнджерс
03.03.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 3
Завершен
Барнсли
27'
Ч. Остин
23'
Д. Дайк
29'
А. Моуатт
58'
К. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Барнсли
90'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
К. Стайлс
Желтая карточка
Р. Дикки
89'
Замена
Ч. Келман
️️️️
И. Хаир
87'
Замена
М. Бонн
️️️️
Ч. Остин
87'
70'
Замена
А. Хальме
️️️️
Р. Палмер
Замена
К. Уиллок
️️️️
Л. Дайкс
66'
Замена
С. Филд
️️️️
Д. Болл
66'
Замена
А. Адома
️️️️
Т. Кейн
66'
58'
ГОЛ! 1:3!
К. Моррис
Пас отдал
А. Моуатт
56'
Замена
Д. Фризер
️️️️
К. Чаплин
56'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
Д. Дайк
56'
Замена
К. Моррис
️️️️
К. Вудроу
29'
ГОЛ! 1:2!
А. Моуатт
ГОЛ! 1:1!
Ч. Остин
27'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дайк
Пас отдал
А. Моуатт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
10
Илиас Хаир
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
20
Херби Кейн
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
4-4-2
88
Дьенг
16
Дикки
5
Барбе
34
Кейн
3
Уоллас
10
Хаир
4
Болл
5
10
Йохансен
32
Остин
13
Дайкс
4-3-3
40
Коллинс
6
Сиббик
6
Хелик
5
Андерсен
2
Бриттан
4
Стайлс
17
Палмер
20
Моуатт
8
Чаплин
12
Вудроу
9
Дайк
10
Хаир
23
Келман
23
Келман
10
Хаир
13
Дайкс
16
Уиллок
16
Уиллок
13
Дайкс
4
Болл
26
Филд
26
Филд
4
Болл
34
Кейн
37
Адома
37
Адома
34
Кейн
32
Остин
9
Бонн
9
Бонн
32
Остин
8
Чаплин
28
Фризер
28
Фризер
8
Чаплин
9
Дайк
20
Адебойежо
20
Адебойежо
9
Дайк
12
Вудроу
9
Моррис
9
Моррис
12
Вудроу
4
Стайлс
28
Уильямс
28
Уильямс
4
Стайлс
17
Палмер
6
Хальме
6
Хальме
17
Палмер
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Барнсли
29
Осман Какай
ЦЗ
1
Джо Ламли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
29
Кларк Одуор
ЛЗ
1
Джек Уолтон
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
20
Херби Кейн
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
29
Осман Какай
ЦЗ
1
Джо Ламли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
1
Джек Уолтон
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
20
Херби Кейн
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Барнсли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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