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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Престон
Миллуолл - Престон: обзор матча 02 марта 2021
Миллуолл
02.03.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
2 : 1
Завершен
Престон
39'
С. Мэлони
86'
М. Беннетт
12'
Ч. Эванс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Престон
Желтая карточка
Д. Эванс
90'
+4
Замена
B. Thompson
️️️️
М. Беннетт
90'
+2
89'
Замена
Э. Риис
️️️️
Б. Поттс
ГОЛ! 2:1!
М. Беннетт
Пас отдал
Р. Вудс
86'
Замена
M. Smith
️️️️
Й. Бедварссон
86'
80'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
С. Синклейр
58'
Желтая карточка
Д. Моламби
58'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
Э. Гордон
ГОЛ! 1:1!
С. Мэлони
Пас отдал
М. Ромео
39'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
29
Junior Tiensia
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
3-2-3-2
33
Биалковски
4
Хатчинсон
2
Ромео
2
Мэлони
12
Эванс
5
Купер
18
Вудс
16
Митчелл
17
Уоллес
10
Беннетт
10
Бедварссон
4-3-1-2
1
Иверсен
4
ван ден Берг
14
Стори
16
Хьюз
8
Каннингэм
8
Уайтмэн
8
Моламби
44
Поттс
17
Гордон
7
Синклейр
17
Эванс
10
Бедварссон
17
17
10
Бедварссон
10
Беннетт
8
8
10
Беннетт
17
Гордон
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
17
Гордон
7
Синклейр
14
Джонсон
14
Джонсон
7
Синклейр
44
Поттс
17
Риис
17
Риис
44
Поттс
Остались в запасе
Миллуолл
Престон
34
Фрэнк Филдинг
ВР
29
Junior Tiensia
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
8
Том Бейлисс
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
29
Junior Tiensia
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
Остались в запасе
8
Том Бейлисс
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Миллуолл - Престон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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