Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Брентфорд
Суонси - Брентфорд: обзор матча 27 января 2021
Суонси
27.01.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 1
Завершен
Брентфорд
78'
К. Хурихейн
74'
Т. Фосу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Брентфорд
Желтая карточка
К. Робертс
90'
+4
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Д. Лоу
90'
+1
86'
Замена
С. Годдос
️️️️
В. Янельт
ГОЛ! 1:1!
К. Хурихейн
78'
77'
Замена
М. Форсс
️️️️
С. Каньос
74'
ГОЛ! 0:1!
Т. Фосу
Пас отдал
Х. Дальсгаард
Вторая желтая
К. Ноутон
69'
56'
Замена
Т. Фосу
️️️️
Б. Мбемо
Желтая карточка
Д. Фултон
51'
Желтая карточка
К. Ноутон
44'
Желтая карточка
К. Хурихейн
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
14
Дэниел Уильямс
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
8
Оливер Купер
АП
13
Джордан Моррис
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
8
Ян Замбурек
ЦП
7
Саман Годдос
АП
21
Maxwell Haygarth
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
5
Кабанго
6
Гехи
21
Бидуэлл
26
Ноутон
6
Гримес
4
Фултон
14
Хурихейн
24
Айю
9
Лоу
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Дальсгаард
22
Серенсен
2
Пайннок
3
Генри
27
Янельт
8
Йенсен
10
Да Силва
19
Мбемо
7
Каньос
17
Тони
9
Лоу
3
Мэннинг
3
Мэннинг
9
Лоу
7
Каньос
88
Форсс
88
Форсс
7
Каньос
19
Мбемо
24
Фосу
24
Фосу
19
Мбемо
27
Янельт
7
Годдос
7
Годдос
27
Янельт
Остались в запасе
Суонси
Брентфорд
8
Оливер Купер
АП
14
Дэниел Уильямс
ЦП
29
Бен Хамер
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
13
Джордан Моррис
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
21
Maxwell Haygarth
ЦФ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
8
Оливер Купер
АП
14
Дэниел Уильямс
ЦП
29
Бен Хамер
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
13
Джордан Моррис
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Остались в запасе
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
21
Maxwell Haygarth
ЦФ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Суонси - Брентфорд
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Новости команд
Все
Суонси
Брентфорд
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+