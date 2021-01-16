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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Лутон Таун
Борнмут - Лутон Таун: обзор матча 16 января 2021
Борнмут
16.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
0 : 1
Завершен
Лутон Таун
67'
К. Дьюсбери-Холл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Лутон Таун
Желтая карточка
Ф. Биллинг
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
М. Пирсон
87'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
Д. Коллинс
87'
Замена
М. Пирсон
️️️️
Д. Бри
Замена
Д. Энтони
️️️️
Д. Брукс
82'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
А. Смит
82'
77'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Г. Корник
Замена
Л. Келли
️️️️
Д. Стейси
71'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Рико
70'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Д. Кинг
70'
67'
ГОЛ! 0:1!
К. Дьюсбери-Холл
34'
Замена
К. Нейсмит
️️️️
Т. Локьер
Красная карточка
Ж. Лерма
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Бегович
15
Смит
27
Кук
20
Картер-Викерс
15
Рико
3
Стейси
8
Лерма
4
Кук
7
Брукс
19
Соланке
7
Кинг
4-1-3-2
21
Слуга
14
Бри
15
Локьер
15
Брэдли
15
Поттс
8
Дьюсбери-Холл
8
Берри
16
Ри
17
Мпанцу
17
Коллинс
23
Корник
7
Брукс
19
Энтони
19
Энтони
7
Брукс
15
Смит
17
Рикельме
17
Рикельме
15
Смит
3
Стейси
6
Келли
6
Келли
3
Стейси
15
Рико
8
Биллинг
8
Биллинг
15
Рико
7
Кинг
9
Сарридж
9
Сарридж
7
Кинг
23
Корник
18
Кларк
18
Кларк
23
Корник
15
Локьер
3
Нейсмит
3
Нейсмит
15
Локьер
14
Бри
5
Пирсон
5
Пирсон
14
Бри
17
Коллинс
14
Хилтон
14
Хилтон
17
Коллинс
Остались в запасе
Борнмут
Лутон Таун
23
Уилл Деннис
ВР
18
Гэвин Килкенни
ЦП
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
9
S. Nombe
ЦФ
16
Джо Моррел
ЛЗ
1
Джеймс Ши
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
18
Гэвин Килкенни
ЦП
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
Остались в запасе
9
S. Nombe
ЦФ
16
Джо Моррел
ЛЗ
1
Джеймс Ши
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Борнмут - Лутон Таун
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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