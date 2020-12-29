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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Бристоль Сити
Лутон Таун - Бристоль Сити: обзор матча 29 декабря 2020
Лутон Таун
29.12.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Сити
17'
Г. Ри
68'
К. Дьюсбери-Холл
61'
С. Брэдли (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Бристоль Сити
Замена
Д. Кларк
️️️️
Г. Корник
85'
76'
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
Д. Хант
74'
Желтая карточка
А. Семеньо
ГОЛ! 2:1!
К. Дьюсбери-Холл
68'
Замена
Д. Поттс
️️️️
П. Мпанцу
64'
Замена
К. Луалуа
️️️️
Р. Танниклифф
64'
61'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Брэдли
59'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Х. Массенго
Желтая карточка
Р. Танниклифф
34'
ГОЛ! 1:0!
Г. Ри
Пас отдал
К. Дьюсбери-Холл
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Адам Надь
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
24
Zac Smith
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
4-1-3-2
21
Слуга
30
Норрингтон-Дэвис
15
Брэдли
15
Локьер
5
Пирсон
8
Дьюсбери-Холл
17
Мпанцу
8
Танниклифф
16
Ри
23
Корник
17
Коллинс
4-1-2-3
25
Бентли
32
Хант
26
Калас
10
26
Винер
19
Бакинсон
6
Надь
4
Массенго
21
Уэллс
18
Мартин
42
Семеньо
23
Корник
18
Кларк
18
Кларк
23
Корник
17
Мпанцу
15
Поттс
15
Поттс
17
Мпанцу
8
Танниклифф
25
Луалуа
25
Луалуа
8
Танниклифф
32
Хант
5
Мариаппа
5
Мариаппа
32
Хант
4
Массенго
18
Дьедиу
18
Дьедиу
4
Массенго
Остались в запасе
Лутон Таун
Бристоль Сити
9
S. Nombe
ЦФ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦЗ
32
Гарри Истед
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
24
Zac Smith
ЦФ
4
Taylor Moore
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
9
S. Nombe
ЦФ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦЗ
32
Гарри Истед
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
24
Zac Smith
ЦФ
4
Taylor Moore
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Лутон Таун - Бристоль Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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