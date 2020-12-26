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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Брентфорд
Кардифф - Брентфорд: обзор матча 26 декабря 2020
Кардифф
26.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 3
Завершен
Брентфорд
45+3'
У. Волкс
76'
У. Волкс
50'
С. Каньос
65'
С. Каньос
73'
С. Каньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Брентфорд
90'
+1
Замена
Д. Да Силва
️️️️
М. Йенсен
90'
+1
Замена
М. Форсс
️️️️
С. Каньос
77'
Замена
Т. Фосу
️️️️
Б. Мбемо
ГОЛ! 2:3!
У. Волкс
Пас отдал
Ш. Моррисон
76'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
О. Ожо
74'
73'
ГОЛ! 1:3!
С. Каньос
Пас отдал
А. Тони
Замена
М. Харрис
️️️️
Д. Хойлетт
68'
65'
ГОЛ! 1:2!
С. Каньос
Пас отдал
Э. Пайннок
Желтая карточка
У. Волкс
56'
50'
ГОЛ! 1:1!
С. Каньос
ГОЛ! 1:0!
У. Волкс
Пас отдал
Р. Глатцель
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
21
Maxwell Haygarth
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
3-5-1-1
12
Смитис
12
Беннетт
23
Моррисон
35
Нельсон
6
Волкс
32
Роллс
9
Ожо
30
Хойлетт
10
Бакуна
10
Уилсон
19
Глатцель
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Дальсгаард
2
Пайннок
18
Янссон
3
Генри
27
Янельт
8
Йенсен
10
Маркондес
7
Каньос
19
Мбемо
17
Тони
30
Хойлетт
9
Харрис
9
Харрис
30
Хойлетт
9
Ожо
23
Мерфи
23
Мерфи
9
Ожо
7
Каньос
88
Форсс
88
Форсс
7
Каньос
19
Мбемо
24
Фосу
24
Фосу
19
Мбемо
8
Йенсен
10
Да Силва
10
Да Силва
8
Йенсен
Остались в запасе
Кардифф
Брентфорд
3
Джоэл Баган
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
21
Maxwell Haygarth
ЦФ
7
Саман Годдос
АП
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
3
Джоэл Баган
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
Остались в запасе
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
21
Maxwell Haygarth
ЦФ
7
Саман Годдос
АП
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Кардифф - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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