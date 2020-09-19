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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Хаддерсфилд Таун
Брентфорд - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 19 сентября 2020
Брентфорд
19.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
3 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
58'
Д. Да Силва
86'
М. Форсс
90+1'
Б. Мбемо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 3:0!
Б. Мбемо
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
М. Форсс
Пас отдал
Б. Мбемо
86'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
Д. Да Силва
81'
Замена
М. Форсс
️️️️
А. Тони
72'
Замена
Т. Фосу
️️️️
С. Каньос
69'
62'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
А. Дьякаби
ГОЛ! 1:0!
Д. Да Силва
58'
45'
+5
Замена
Р. Кричлоу
️️️️
C. Schindler
Желтая карточка
К. Нергор
40'
36'
Замена
Д. Браун
️️️️
Г. Тоффоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-3-2-1
12
Дэниэльс
3
Генри
18
Янссон
2
Пайннок
3
Дальсгаард
10
Маркондес
10
Да Силва
23
Нергор
19
Мбемо
7
Каньос
17
Тони
4-5-1
29
Хамер
2
Пипа
26
19
Стирмен
15
Тоффоло
7
Бакуна
6
Хогг
7
Мбенза
27
Дьякаби
10
Притчард
37
Корома
7
Каньос
24
Фосу
24
Фосу
7
Каньос
17
Тони
88
Форсс
88
Форсс
17
Тони
10
Да Силва
26
Баптист
26
Баптист
10
Да Силва
26
3
Кричлоу
3
Кричлоу
26
15
Тоффоло
21
Браун
21
Браун
15
Тоффоло
27
Дьякаби
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
27
Дьякаби
Остались в запасе
Брентфорд
Хаддерсфилд Таун
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
1
Давид Райя
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
2
Жоэл Перейра
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
1
Давид Райя
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Брентфорд - Хаддерсфилд Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
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