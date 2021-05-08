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Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас: обзор матча 08 мая 2021
Шеффилд Юнайтед
08.05.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
2'
К. Бентеке
88'
Э. Эзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас
88'
ГОЛ! 0:2!
Э. Эзе
Пас отдал
Г. Кэхилл
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
К. Брайан
80'
75'
Замена
Ж. Айю
️️️️
Э. Таунсенд
71'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Д. Шлупп
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
О. Бурк
65'
Замена
Б. Осборн
️️️️
С. Берге
60'
Желтая карточка
О. Норвуд
38'
30'
Желтая карточка
Д. Уорд
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Э. Эзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джон Ландстрем
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
3-3-2-2
32
Рэмсдейл
6
Бешам
15
Иган
22
Брайан
3
Стивенс
16
Берге
32
Балдок
10
Норвуд
13
Флек
17
МакГолдрик
7
Бурк
3-1-2-3-1
13
Гуаита
25
Уорд
24
Кэхилл
3
Митчелл
8
Куяте
19
Миливойевич
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Эзе
10
Заа
20
Бентеке
7
Бурк
29
Джеббисон
29
Джеббисон
7
Бурк
16
Берге
23
Осборн
23
Осборн
16
Берге
22
Брайан
6
Ландстрем
6
Ландстрем
22
Брайан
27
Шлупп
44
Ридевальд
44
Ридевальд
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Айю
10
Айю
25
Таунсенд
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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