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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Ньюкасл
Лестер - Ньюкасл: обзор матча 07 мая 2021
Лестер
07.05.2021, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 4
Завершен
Ньюкасл
80'
М. Олбрайтон
87'
К. Ихеначо
22'
Д. Уиллок
34'
П. Дамметт
65'
К. Уилсон
74'
К. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Ньюкасл
88'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
М. Альмирон
ГОЛ! 2:4!
К. Ихеначо
87'
84'
Замена
Жоэлинтон
️️️️
А. Сен-Максимен
ГОЛ! 1:4!
М. Олбрайтон
Пас отдал
Д. Варди
80'
80'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Д. Уиллок
Замена
Н. Менди
️️️️
Д. Мэддисон
79'
74'
ГОЛ! 0:4!
К. Уилсон
Желтая карточка
К. Ихеначо
72'
Замена
Л. Томас
️️️️
Р. Перейра
70'
65'
ГОЛ! 0:3!
К. Уилсон
Замена
А. Перес
️️️️
О. Ндиди
65'
57'
Желтая карточка
Э. Крафт
34'
ГОЛ! 0:2!
П. Дамметт
Пас отдал
М. Ритчи
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уиллок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
2
Сеюнджу
35
Эванс
3
Фофана
21
Кастань
21
Перейра
18
Тилеманс
4
Ндиди
10
Мэддисон
17
Ихеначо
9
Варди
4-2-2-2
39
Дубравка
17
Крафт
30
Ритчи
6
Фернандес
14
Дамметт
26
Шелви
28
Уиллок
23
Мерфи
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
21
Перейра
33
Томас
33
Томас
21
Перейра
10
Мэддисон
6
Менди
6
Менди
10
Мэддисон
4
Ндиди
22
Перес
22
Перес
4
Ндиди
10
Сен-Максимен
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
10
Альмирон
29
Хендрик
29
Хендрик
10
Альмирон
28
Уиллок
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
28
Уиллок
Остались в запасе
Лестер
Ньюкасл
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Лестер - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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