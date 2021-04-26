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АПЛ 2026/2027
Лестер - Кристал Пэлас
Лестер - Кристал Пэлас: обзор матча 26 апреля 2021
Лестер
26.04.2021, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
50'
Т. Кастань
80'
К. Ихеначо
12'
В. Заа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Кристал Пэлас
85'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Х. Ридевальд
83'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Л. Миливойевич
ГОЛ! 2:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
Д. Эванс
80'
77'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Ж. Айю
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Мэддисон
70'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Л. Томас
70'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кастань
Пас отдал
К. Ихеначо
50'
18'
Желтая карточка
Х. Ридевальд
12'
ГОЛ! 0:1!
В. Заа
Пас отдал
Э. Эзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
3
Фофана
35
Эванс
2
Сеюнджу
33
Томас
21
Кастань
4
Ндиди
18
Тилеманс
10
Мэддисон
17
Ихеначо
9
Варди
3-2-1-2-2
13
Гуаита
25
Уорд
24
Данн
15
ван Анхолт
8
Куяте
44
Ридевальд
19
Миливойевич
10
Эзе
10
Заа
10
Айю
20
Бентеке
33
Томас
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
33
Томас
10
Мэддисон
22
Перес
22
Перес
10
Мэддисон
44
Ридевальд
27
Шлупп
27
Шлупп
44
Ридевальд
19
Миливойевич
16
МакКарти
16
МакКарти
19
Миливойевич
10
Айю
25
Таунсенд
25
Таунсенд
10
Айю
Остались в запасе
Лестер
Кристал Пэлас
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Лестер - Кристал Пэлас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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