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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вест Хэм
Ньюкасл - Вест Хэм: обзор матча 17 апреля 2021
Ньюкасл
17.04.2021, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
3 : 2
Завершен
Вест Хэм
36'
И. Диоп (АГ)
41'
Жоэлинтон
83'
Д. Уиллок
73'
И. Диоп
78'
Д. Лингард (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вест Хэм
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Жоэлинтон
90'
+8
90'
+5
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
Б. Джонсон
87'
Замена
М. Ланзини
️️️️
Д. Лингард
ГОЛ! 3:2!
Д. Уиллок
Пас отдал
М. Ритчи
83'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Ш. Лонгстафф
81'
78'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Лингард
75'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
М. Нобл
73'
ГОЛ! 2:1!
И. Диоп
Пас отдал
Д. Боуэн
Замена
К. Уилсон
️️️️
А. Сен-Максимен
64'
ГОЛ! 2:0!
Жоэлинтон
41'
36'
Вторая желтая
К. Доусон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Диоп
36'
Желтая карточка
Д. Шелви
16'
12'
Желтая карточка
К. Доусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Вест Хэм
1
Натан Тротт
ВР
25
Давид Мартин
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
4-2-3-1
39
Дубравка
30
Ритчи
6
Фернандес
26
Кларк
14
Дамметт
26
Шелви
8
Лонгстафф
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
3-3-1-3
22
Фабиански
15
Доусон
21
Огбонна
6
Диоп
2
Джонсон
28
Соучек
34
Цоуфал
16
Нобл
20
Боуэн
8
Форнальс
77
Лингард
8
Лонгстафф
28
Уиллок
28
Уиллок
8
Лонгстафф
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
13
Уилсон
10
Сен-Максимен
7
Жоэлинтон
9
Кэрролл
9
Кэрролл
7
Жоэлинтон
2
Джонсон
2
Фредерикс
2
Фредерикс
2
Джонсон
77
Лингард
22
Ланзини
22
Ланзини
77
Лингард
16
Нобл
10
Бенрахма
10
Бенрахма
16
Нобл
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Хэм
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Натан Тротт
ВР
6
Конор Ковентри
ОП
25
Давид Мартин
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Тротт
ВР
6
Конор Ковентри
ОП
25
Давид Мартин
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ньюкасл - Вест Хэм
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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