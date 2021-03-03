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Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: обзор матча 03 марта 2021
Кристал Пэлас
03.03.2021, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Х. Ридевальд
90'
+3
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Э. Эзе
84'
77'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Э. Кавани
74'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Фред
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Д. МакКарти
63'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
25
Рис Ханнам
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
47
Шола Шоретайр
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
3-1-3-1-2
13
Гуаита
15
ван Анхолт
24
Кэхилл
25
Уорд
8
Куяте
16
МакКарти
19
Миливойевич
10
Эзе
25
Таунсенд
20
Бентеке
10
Айю
4-1-2-2-1
1
Хендерсон
29
Ван-Биссака
5
Магуайр
3
Байи
23
Шоу
18
Матич
11
Гринвуд
7
Фред
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
10
Кавани
10
Эзе
27
Шлупп
27
Шлупп
10
Эзе
16
МакКарти
44
Ридевальд
44
Ридевальд
16
МакКарти
10
Кавани
7
Джеймс
7
Джеймс
10
Кавани
7
Фред
8
Мактоминей
8
Мактоминей
7
Фред
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
25
Рис Ханнам
ЛЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
47
Шола Шоретайр
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
13
Ли Грант
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
25
Рис Ханнам
ЛЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Остались в запасе
47
Шола Шоретайр
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
13
Ли Грант
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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