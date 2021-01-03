Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Лестер
Ньюкасл - Лестер: обзор матча 03 января 2021
Ньюкасл
03.01.2021, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Лестер
82'
Э. Кэрролл
55'
Д. Мэддисон
72'
Ю. Тилеманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Лестер
ГОЛ! 1:2!
Э. Кэрролл
82'
81'
Желтая карточка
Д. Джастин
79'
Замена
Д. Сеюнджу
️️️️
Д. Мэддисон
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Йедлин
79'
72'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
М. Олбрайтон
Замена
Д. Шелви
️️️️
Жоэлинтон
65'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
64'
60'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
55'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Д. Варди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Дарлоу
6
Фернандес
5
Шер
26
Кларк
30
Ритчи
2
Йедлин
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
13
Уилсон
4-4-1-1
1
Шмейхель
24
Джастин
35
Эванс
21
Кастань
3
Фофана
11
Олбрайтон
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Барнс
10
Мэддисон
9
Варди
7
Жоэлинтон
26
Шелви
26
Шелви
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
2
Йедлин
9
Кэрролл
9
Кэрролл
2
Йедлин
10
Мэддисон
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
10
Мэддисон
Остались в запасе
Ньюкасл
Лестер
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Ньюкасл - Лестер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Лестер
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+