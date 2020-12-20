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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Шеффилд Юнайтед
Брайтон - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 20 декабря 2020
Брайтон
20.12.2020, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
87'
Д. Уэлбек
63'
Д. Богль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Шеффилд Юнайтед
88'
Желтая карточка
О. Бурк
ГОЛ! 1:1!
Д. Уэлбек
87'
86'
Желтая карточка
Б. Осборн
Замена
А. Зекири
️️️️
Б. Уайт
72'
70'
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
70'
Замена
Б. Осборн
️️️️
Д. МакГолдрик
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Н. Мопе
66'
63'
ГОЛ! 0:1!
Д. Богль
Пас отдал
Д. МакГолдрик
54'
Замена
Д. Богль
️️️️
Р. Брюстер
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Й. Велтман
46'
40'
Красная карточка
Д. Ландстрем
Желтая карточка
Л. Данк
33'
33'
Замена
О. Бурк
️️️️
Д. Флек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
19
Леандро Троссард
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
4-1-2-3
97
Санчес
4
Уайт
4
Уэбстер
34
Велтман
5
Данк
28
Биссума
10
Лаллана
7
Мач
11
Мопе
10
Коннолли
19
Троссард
3-2-3-2
32
Рэмсдейл
15
Иган
14
Робинсон
4
Ампаду
6
Бешам
3
Стивенс
32
Балдок
6
Ландстрем
13
Флек
17
МакГолдрик
10
Брюстер
4
Уайт
9
Зекири
9
Зекири
4
Уайт
34
Велтман
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
34
Велтман
11
Мопе
18
Уэлбек
18
Уэлбек
11
Мопе
10
Брюстер
2
Богль
2
Богль
10
Брюстер
17
МакГолдрик
23
Осборн
23
Осборн
17
МакГолдрик
13
Флек
7
Бурк
7
Бурк
13
Флек
Остались в запасе
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
34
Майкл Веррипс
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Брайтон - Шеффилд Юнайтед
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
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