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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Санкт-Пельтен
Хартберг - Санкт-Пельтен: обзор матча 21 марта 2021
Хартберг
21.03.2021, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 22 тур
3 : 3
Завершен
Санкт-Пельтен
65'
Б. Нимага
72'
С. Шабби
77'
С. Хорват
40'
Р. Любичич
68'
Т. Бут
90+4'
K. Schulz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Санкт-Пельтен
90'
+4
ГОЛ! 3:3!
K. Schulz
Замена
Т. Роттер
️️️️
Р. Реп
85'
83'
Желтая карточка
K. Schulz
80'
Замена
А. Шмидт
️️️️
А. Мухамедбегович
Замена
М. Хорват
️️️️
Д. Тадич
78'
ГОЛ! 3:2!
С. Хорват
77'
75'
Замена
N. Meister
️️️️
Б. Сервания
74'
Замена
P. Pokorný
️️️️
G. Davies
ГОЛ! 2:2!
С. Шабби
Пас отдал
S. Rakowitz
72'
Желтая карточка
Б. Нимага
71'
68'
ГОЛ! 1:2!
Т. Бут
Пас отдал
G. Davies
ГОЛ! 1:1!
Б. Нимага
Пас отдал
Р. Реп
65'
62'
Замена
Т. Бут
️️️️
C. Halper
Замена
С. Шабби
️️️️
Т. Кайнц
61'
Желтая карточка
Р. Реп
50'
46'
Замена
M. Majnovics
️️️️
М. Блауэнштайнер
Замена
S. Rakowitz
️️️️
A. Lienhart
46'
Желтая карточка
К. Клем
43'
40'
ГОЛ! 0:1!
Р. Любичич
Пас отдал
D. Hugy
Пенальти не реализован!
Д. Тадич
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
55
Райко Реп
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
10
Роберт Любичич
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
14
Christoph Halper
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
0
G. Davies
ЦП
24
Dor Hugy
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
27
Lukas Ried
ЦП
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Санкт-Пельтен
18
Тэйлор Бут
ЦП
13
Armin Gremsl
ЦФ
25
Martin Majnovics
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
31
Emilian Metu
ЦФ
0
N. Meister
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
4-3-2-1
1
Свете
6
33
Лукенедер
14
Клем
4
55
Реп
23
Кайнц
29
Нимага
30
Хорват
29
Флеккер
24
Тадич
4-5-1
1
5
Блауэнштайнер
29
17
Мухамедбегович
15
10
Любичич
14
23
Сервания
0
44
24
6
10
10
6
24
Тадич
11
Хорват
11
Хорват
24
Тадич
55
Реп
31
Роттер
31
Роттер
55
Реп
23
Кайнц
9
Шабби
9
Шабби
23
Кайнц
5
Блауэнштайнер
25
25
5
Блауэнштайнер
14
18
Бут
18
Бут
14
0
3
3
0
23
Сервания
0
0
23
Сервания
17
Мухамедбегович
13
Шмидт
13
Шмидт
17
Мухамедбегович
Остались в запасе
Хартберг
Санкт-Пельтен
1
Raphael Sallinger
ВР
28
Юрген Хайль
ЦЗ
27
Lukas Ried
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
13
Armin Gremsl
ЦФ
31
Emilian Metu
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
28
Юрген Хайль
ЦЗ
27
Lukas Ried
ЦП
Остались в запасе
13
Armin Gremsl
ЦФ
31
Emilian Metu
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Хартберг - Санкт-Пельтен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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