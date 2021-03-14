Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - Альтах
Санкт-Пельтен - Альтах: обзор матча 14 марта 2021
Санкт-Пельтен
14.03.2021, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Альтах
67'
М. Турнвальд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Пельтен - Альтах
90'
+1
Замена
A. Wiss
️️️️
Ш. Хаудум
87'
Замена
Э. Шрайнер
️️️️
М. Фишер
87'
Замена
C. Bukta
️️️️
D. Maderner
Замена
C. Halper
️️️️
Б. Сервания
82'
Замена
G. Davies
️️️️
L. Tursch
74'
67'
ГОЛ! 0:1!
М. Турнвальд
Замена
M. Majnovics
️️️️
K. Schulz
65'
Замена
D. Hugy
️️️️
С. Тетте
65'
64'
Замена
C. Obasi
️️️️
D. Nussbaumer
64'
Замена
С. Гуэ
️️️️
M. Meilinger
59'
Желтая карточка
М. Фишер
45'
+3
Желтая карточка
Н. Суботич
Желтая карточка
L. Tursch
45'
+2
21'
Желтая карточка
M. Meilinger
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
23
Lukas Tursch
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
0
D. Nussbaumer
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
9
Daniel Maderner
ЦФ
Санкт-Пельтен
29
Daniel Drescher
ЦЗ
14
Christoph Halper
ЦП
0
G. Davies
ЦП
27
Pirmin Strasser
ЦФ
24
Dor Hugy
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
25
Martin Majnovics
ЦФ
31
Emilian Metu
ЦФ
Альтах
16
Tino Casali
ВР
18
Эмир Карич
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
0
A. Wiss
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
33
Csaba Bukta
ЦФ
0
Chinedu Obasi
ЦФ
3-3-4
1
15
17
Мухамедбегович
5
Блауэнштайнер
44
10
Любичич
23
Сервания
23
13
Шмидт
10
Тетте
3
3-2-4-1
39
3
Суботич
18
Звишенбрюггер
5
Дабанли
34
Турнвальд
37
Эдокполор
11
27
Хаудум
30
Фишер
0
9
10
Тетте
24
24
10
Тетте
44
25
25
44
23
Сервания
14
14
23
Сервания
23
0
0
23
9
33
33
9
0
0
0
0
11
10
Гуэ
10
Гуэ
11
27
Хаудум
0
0
27
Хаудум
30
Фишер
16
Шрайнер
16
Шрайнер
30
Фишер
Остались в запасе
Санкт-Пельтен
Альтах
27
Pirmin Strasser
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
31
Emilian Metu
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
16
Tino Casali
ВР
18
Эмир Карич
ЦЗ
Остались в запасе
27
Pirmin Strasser
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
31
Emilian Metu
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
18
Эмир Карич
ЦЗ
Статистика матча Санкт-Пельтен - Альтах
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
Новости команд
Все
Санкт-Пельтен
Альтах
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Товарищеский матч. «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд, играя в большинстве
2024.02.09 17:59
2
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
Товарищеский матч. «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд, играя в большинстве
2024.02.09 17:59
2
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+