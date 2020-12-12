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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - Хартберг
Санкт-Пельтен - Хартберг: обзор матча 12 декабря 2020
Санкт-Пельтен
12.12.2020, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Хартберг
17'
А. Шмидт
25'
Р. Любичич
29'
Р. Реп
84'
Т. Роттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Пельтен - Хартберг
84'
ГОЛ! 2:2!
Т. Роттер
Пас отдал
С. Хорват
82'
Желтая карточка
Ю. Хайль
Замена
M. Maranda
️️️️
M. Steinwender
80'
Замена
D. Schutz
️️️️
P. Pokorný
77'
Замена
L. Grozurek
️️️️
А. Шмидт
77'
Желтая карточка
P. Pokorný
73'
Желтая карточка
D. Luxbacher
68'
68'
Замена
С. Шабби
️️️️
Ю. Эртльталер
Замена
G. Davies
️️️️
N. Meister
63'
Замена
D. Luxbacher
️️️️
C. Halper
46'
29'
ГОЛ! 2:1!
Р. Реп
Пас отдал
С. Хорват
ГОЛ! 2:0!
Р. Любичич
Пас отдал
P. Pokorný
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Шмидт
17'
16'
Желтая карточка
Т. Роттер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
14
Christoph Halper
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
24
Dor Hugy
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
0
N. Meister
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
30
Саша Хорват
АП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Санкт-Пельтен
23
Kilian Kretschmer
ВР
0
G. Davies
ЦП
20
Daniel Schutz
ЦП
15
Manuel Maranda
ЦФ
24
Lukas Grozurek
ЦФ
25
Martin Majnovics
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
39
Stefan Gölles
ЦЗ
4
Michael Huber
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
18
Abdoul Yoda
ЦФ
34
Emmanuel Igbonekwu
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
3-3-4
1
15
17
Мухамедбегович
5
Блауэнштайнер
44
14
10
Любичич
24
13
Шмидт
0
3
3-2-3-1-1
1
Свете
31
Роттер
6
28
Хайль
33
Лукенедер
4
7
Эртльталер
23
Кайнц
55
Реп
30
Хорват
24
Тадич
15
15
15
15
13
Шмидт
24
24
13
Шмидт
0
0
0
0
3
20
20
3
14
10
10
14
7
Эртльталер
9
Шабби
9
Шабби
7
Эртльталер
Остались в запасе
Санкт-Пельтен
Хартберг
25
Martin Majnovics
ЦФ
23
Kilian Kretschmer
ВР
14
Самсон Тижани
ОП
18
Abdoul Yoda
ЦФ
34
Emmanuel Igbonekwu
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
39
Stefan Gölles
ЦЗ
4
Michael Huber
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
25
Martin Majnovics
ЦФ
23
Kilian Kretschmer
ВР
Остались в запасе
14
Самсон Тижани
ОП
18
Abdoul Yoda
ЦФ
34
Emmanuel Igbonekwu
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
39
Stefan Gölles
ЦЗ
4
Michael Huber
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Санкт-Пельтен - Хартберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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