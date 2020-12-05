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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Санкт-Пельтен
Альтах - Санкт-Пельтен: обзор матча 05 декабря 2020
Альтах
05.12.2020, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
0 : 4
Завершен
Санкт-Пельтен
16'
А. Шмидт
49'
D. Hugy
66'
N. Meister
80'
K. Schulz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Санкт-Пельтен
Желтая карточка
Б. Дабанли
81'
80'
ГОЛ! 0:4!
K. Schulz
Пас отдал
М. Блауэнштайнер
79'
Замена
Р. Асади
️️️️
P. Pokorný
79'
Замена
D. Drescher
️️️️
А. Мухамедбегович
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
D. Nussbaumer
72'
Замена
P. Netzer
️️️️
D. Maderner
72'
69'
Замена
L. Grozurek
️️️️
А. Шмидт
69'
Замена
M. Maranda
️️️️
M. Steinwender
66'
ГОЛ! 0:3!
N. Meister
Пас отдал
K. Schulz
Замена
C. Obasi
️️️️
Э. Шрайнер
57'
Замена
М. Фишер
️️️️
M. Stefel
56'
Желтая карточка
Я. Звишенбрюггер
51'
49'
ГОЛ! 0:2!
D. Hugy
Пас отдал
C. Halper
Вторая желтая
Н. Эдокполор
36'
30'
Замена
N. Meister
️️️️
G. Davies
Желтая карточка
Н. Эдокполор
25'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Шмидт
Пас отдал
D. Hugy
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
28
Андерсон
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
23
David Bumberger
ЦФ
7
Mario Stefel
ЦФ
9
Daniel Maderner
ЦФ
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
14
Christoph Halper
ЦП
0
G. Davies
ЦП
3
Peter Pokorný
ЦФ
24
Dor Hugy
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Альтах
30
Манфред Фишер
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
0
Chinedu Obasi
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
Санкт-Пельтен
23
Kilian Kretschmer
ВР
29
Daniel Drescher
ЦЗ
4
Реза Асади
ОП
15
Manuel Maranda
ЦФ
24
Lukas Grozurek
ЦФ
0
N. Meister
ЦФ
3-2-2-3
39
18
Звишенбрюггер
5
Дабанли
28
Андерсон
37
Эдокполор
34
Турнвальд
10
Гуэ
0
9
7
23
3-4-3
1
5
Блауэнштайнер
17
Мухамедбегович
15
10
Любичич
14
0
44
13
Шмидт
24
3
Шрайнер
0
0
Шрайнер
9
5
5
9
7
30
Фишер
30
Фишер
7
16
Шрайнер
16
Шрайнер
0
20
Тартаротти
20
Тартаротти
0
15
15
15
15
3
4
Асади
4
Асади
3
13
Шмидт
24
24
13
Шмидт
17
Мухамедбегович
29
29
17
Мухамедбегович
0
0
0
0
Остались в запасе
Альтах
Санкт-Пельтен
99
Jakob Odehnal
ЦФ
11
Marco Meilinger
ЦП
23
Kilian Kretschmer
ВР
Остались в запасе
99
Jakob Odehnal
ЦФ
11
Marco Meilinger
ЦП
Остались в запасе
23
Kilian Kretschmer
ВР
Статистика матча Альтах - Санкт-Пельтен
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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