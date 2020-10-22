Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайсар - Шахтер Караганда
Кайсар - Шахтер Караганда: обзор матча 22 октября 2020
Кайсар
22.10.2020, четверг, 11:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Шахтер Караганда
36'
А. Тагыберген
55'
Э. Лобжанидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсар - Шахтер Караганда
66'
Желтая карточка
Е. Ткачук
58'
Желтая карточка
С. Такулов
ГОЛ! 2:0!
Э. Лобжанидзе
55'
48'
Желтая карточка
А. Ламанж
ГОЛ! 1:0!
А. Тагыберген
36'
Желтая карточка
А. Тагыберген
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
16
Александр Заруцкий
ВР
55
Иван Граф
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
0
Reginaldo
ЦФ
0
C. Bitang
ЦФ
0
A. Stanisavljevic
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Шахтер Караганда
78
Тимурбек Закиров
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
8
Сослан Такулов
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
8
Усман Мухаммед
ЦП
0
G. Baah
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
0
A. Khubulov
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Кайсар
16
Марсель Исламкулов
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
4
Марк Гурман
ЦЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
0
A. Fortes
ЦФ
23
Olzhas Altaev
ЦФ
20
Александар Колев
ЦФ
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
2
Егор Алишаускас
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
47
Асланбек Какимов
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
0
P. Kriventsev
ЦФ
0
A. Buyvolov
ЦФ
7
R. Mingazov
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
4-1-1-4
16
Заруцкий
23
Амирсеитов
55
Граф
22
Марочкин
5
Каиров
10
Нарзилдаев
8
Тагыберген
0
29
Лобжанидзе
0
0
4-1-1-4
78
Закиров
3
Ткачук
33
Ламанж
8
Такулов
33
Ятченко
88
Бакаев
8
Мухаммед
20
Зенев
0
9
Таттыбаев
0
Остались в запасе
Кайсар
Шахтер Караганда
9
Шохан Абзалов
ЛВ
0
A. Fortes
ЦФ
16
Марсель Исламкулов
ВР
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
23
Olzhas Altaev
ЦФ
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
4
Марк Гурман
ЦЗ
20
Александар Колев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
0
P. Kriventsev
ЦФ
1
Егор Цуприков
ВР
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
0
A. Buyvolov
ЦФ
20
Еркин Тапалов
ОП
19
Геворг Наджарян
ПЗ
7
R. Mingazov
ЦФ
2
Егор Алишаускас
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
11
Седрик Куадио
ЦФ
47
Асланбек Какимов
ЛВ
1
Давид Юрченко
ВР
Главный тренер
Евгений Свешников
Остались в запасе
9
Шохан Абзалов
ЛВ
0
A. Fortes
ЦФ
16
Марсель Исламкулов
ВР
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
23
Olzhas Altaev
ЦФ
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
4
Марк Гурман
ЦЗ
20
Александар Колев
ЦФ
Остались в запасе
0
P. Kriventsev
ЦФ
1
Егор Цуприков
ВР
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
0
A. Buyvolov
ЦФ
20
Еркин Тапалов
ОП
19
Геворг Наджарян
ПЗ
7
R. Mingazov
ЦФ
2
Егор Алишаускас
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
11
Седрик Куадио
ЦФ
47
Асланбек Какимов
ЛВ
1
Давид Юрченко
ВР
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Евгений Свешников
Статистика матча Кайсар - Шахтер Караганда
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
Стадион:
Стадион имени Г. Муратбаева
Новости команд
Все
Кайсар
Шахтер Караганда
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Казахстана 2026
17 сентября
«Кайсар» – «Атырау»: кто победит в матче 26 тура чемпионата Казахстана 2026
11 сентября
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Казахстана 2026
17 сентября
«Кайсар» – «Атырау»: кто победит в матче 26 тура чемпионата Казахстана 2026
11 сентября
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
2025.02.16 13:55
Ярошик возглавил казахстанский клуб, вылетевший в Первую лигу
2024.11.06 11:08
«Шахтер» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 10:50
«Шахтер» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 10:50
«Кайсар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024
2024.10.20 13:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+