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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Днепр-1
Колос - Днепр-1: обзор матча 18 апреля 2021
Колос
18.04.2021, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Днепр-1
27'
В. Милько
43'
М. Чуже
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колос - Днепр-1
Желтая карточка
V. Gavrish
86'
Замена
Д. Антюх
️️️️
В. Лысенко
85'
75'
Желтая карточка
Д. Игнатенко
Замена
Е. Смирный
️️️️
Д. Костышин
72'
71'
Замена
А. Батагов
️️️️
А. Назаренко
Желтая карточка
Н. Золотов
70'
Желтая карточка
В. Чурко
67'
65'
Замена
С. Булеца
️️️️
А. Цуриков
Желтая карточка
В. Лысенко
62'
58'
Замена
А. Сваток
️️️️
С. Логинов
43'
ГОЛ! 1:1!
М. Чуже
Пас отдал
С. Логинов
ГОЛ! 1:0!
В. Милько
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
14
Вадим Милько
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Днепр-1
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
25
Марио Чуже
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Колос
12
Владислав Кучерук
ВР
5
Александр Черноморец
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
9
Денис Антюх
ЦФ
Днепр-1
1
Zauri Makharadze
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
99
Билл
ПВ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
4-3-3
23
Волынец
21
Новак
35
Золотов
90
Петров
4
Кравченко
14
Милько
90
Богданов
13
11
Чурко
8
Костышин
7
Лысенко
3-2-3-3
23
Дуглас
9
Цуриков
18
Логинов
3
Тэйлор
44
Дубинчак
77
Игнатенко
25
Когут
7
Назаренко
9
33
Юрчук
25
Чуже
8
Костышин
8
Смирный
8
Смирный
8
Костышин
7
Лысенко
9
Антюх
9
Антюх
7
Лысенко
18
Логинов
5
Сваток
5
Сваток
18
Логинов
7
Назаренко
44
Батагов
44
Батагов
7
Назаренко
9
Цуриков
10
Булеца
10
Булеца
9
Цуриков
Остались в запасе
Колос
Днепр-1
10
Павел Ореховский
ЦП
25
Матия Ром
ПЗ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
12
Владислав Кучерук
ВР
5
Александр Черноморец
ЦЗ
97
Олег Ильин
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
99
Билл
ПВ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
1
Zauri Makharadze
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Остались в запасе
10
Павел Ореховский
ЦП
25
Матия Ром
ПЗ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
12
Владислав Кучерук
ВР
5
Александр Черноморец
ЦЗ
97
Олег Ильин
ЦП
Остались в запасе
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
99
Билл
ПВ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
1
Zauri Makharadze
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Колос - Днепр-1
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
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