Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Динамо К
Львов - Динамо К: обзор матча 28 февраля 2021
Львов
28.02.2021, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 4
Завершен
Динамо К
69'
Н. Ныч
1'
А. Беседин
36'
В. Цыганков (П)
52'
Т. Кедзиора
90'
Б. Леднев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Динамо К
90'
ГОЛ! 1:4!
Б. Леднев
88'
Замена
Сидклей
️️️️
А. Караваев
80'
Замена
Б. Леднев
️️️️
В. Цыганков
Замена
D. Semeniv
️️️️
А. Довгий
72'
ГОЛ! 1:3!
Н. Ныч
Пас отдал
Ф. Сирьяк
69'
62'
Замена
К. де Пена
️️️️
Ж. Родригес
62'
Замена
В. Супряга
️️️️
А. Беседин
62'
Замена
В. Шепелев
️️️️
С. Сидорчук
Замена
Y. Zakharkiv
️️️️
A.
59'
52'
ГОЛ! 0:3!
Т. Кедзиора
Замена
А. Романчук
️️️️
M. Mihoubi
46'
Замена
Ф. Сирьяк
️️️️
Р. Сабино
46'
Желтая карточка
И. Брикнер
36'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Цыганков
Желтая карточка
Э. Махмутович
33'
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Беседин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
12
Орест Костик
ВР
45
Владимир Якимец
ЛЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
25
Иван Брикнер
ЦП
5
Рафаэл Сабино
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
89
Чина
ПВ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Львов
31
Александр Ильющенков
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
8
Фран Сирьяк
ЦП
24
Андрей Бусько
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
2
Ivan Lobai
ЦФ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
14
Карлос де Пена
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
2-3-1-3
12
Костик
45
Якимец
3
Махмутович
25
Брикнер
5
Сабино
6
Довгий
89
Чина
10
15
Ныч
99
4-3-1-2
1
Бущан
20
Караваев
6
Забарный
34
Сирота
94
Кедзиора
8
Сидорчук
10
Шапаренко
29
Буяльский
11
Цыганков
7
Родригес
41
Беседин
Грисьо
9
Ременяк
9
Ременяк
Грисьо
99
3
Романчук
3
Романчук
99
5
Сабино
8
Сирьяк
8
Сирьяк
5
Сабино
10
0
0
10
6
Довгий
8
8
6
Довгий
11
Цыганков
30
Леднев
30
Леднев
11
Цыганков
7
Родригес
14
де Пена
14
де Пена
7
Родригес
20
Караваев
17
Сидклей
17
Сидклей
20
Караваев
8
Сидорчук
19
Шепелев
19
Шепелев
8
Сидорчук
41
Беседин
20
Супряга
20
Супряга
41
Беседин
Остались в запасе
Львов
Динамо К
31
Александр Ильющенков
ВР
2
Ivan Lobai
ЦФ
24
Андрей Бусько
ЦП
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
19
Владислав Ванат
ЦФ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
18
Александр Тымчик
ПЗ
71
Денис Бойко
ВР
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
31
Александр Ильющенков
ВР
2
Ivan Lobai
ЦФ
24
Андрей Бусько
ЦП
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
Остались в запасе
19
Владислав Ванат
ЦФ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
18
Александр Тымчик
ПЗ
71
Денис Бойко
ВР
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Львов - Динамо К
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
Все
Львов
Динамо К
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Мать запретила эстонскому футболисту играть в украинских клубах
2024.08.07 14:00
2
Экс-вратарь «Уфы» Сарнавский отразил в УПЛ семь пенальти из 11
2020.03.20 23:20
1
Федецкий: «Клуб из Москвы предлагал 2 млн евро. Думали, я раздвину ножки и рвану»
2019.04.09 11:48
54
УПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Зарю», в матче одно удаление
2018.09.16 22:24
1
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+