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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Львов
Шахтер - Львов: обзор матча 17 октября 2020
Шахтер
17.10.2020, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
5 : 1
Завершен
Львов
4'
В. Коваленко
9'
М. Антонио
16'
Дентиньо
18'
В. Коваленко
50'
М. Соломон
25'
Чина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Львов
90'
Желтая карточка
Р. Сабино
Желтая карточка
В. Вакула
80'
Замена
В. Вакула
️️️️
Дентиньо
75'
74'
Замена
Ф. Сирьяк
️️️️
Д. Казлаускас
63'
Замена
Р. Сабино
️️️️
Чина
62'
Желтая карточка
Я. Богунов
Замена
М. Сиприано
️️️️
В. Корниенко
58'
Замена
С. Болбат
️️️️
М. Антонио
58'
57'
Желтая карточка
Д. Казлаускас
54'
Замена
️️️️
F.
ГОЛ! 5:1!
М. Соломон
Пас отдал
М. Антонио
50'
47'
Желтая карточка
I. Koshman
25'
ГОЛ! 4:1!
Чина
Замена
М. Соломон
️️️️
В. Коваленко
25'
18'
Желтая карточка
Чина
ГОЛ! 4:0!
В. Коваленко
18'
ГОЛ! 3:0!
Дентиньо
Пас отдал
М. Антонио
16'
ГОЛ! 2:0!
М. Антонио
Пас отдал
Додо
9'
ГОЛ! 1:0!
В. Коваленко
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Майкон
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тете
ПВ
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Львов
12
Орест Костик
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
33
Sergey Borzenko
ЦЗ
11
Михкель Айнсалу
ЦП
11
Ярослав Богунов
ЦП
89
Чина
ПВ
0
Filipe
ЦФ
0
I. Koshman
ЦФ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
99
Владислав Вакула
ПВ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
Львов
94
Герман Пеньков
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
8
Фран Сирьяк
ЦП
5
Рафаэл Сабино
ЦП
0
M. Komarets
ЦФ
70
Ostap Malashevskyy
ЦФ
4-2-3-1
12
Трубин
9
Корниенко
5
Хочолава
5
Бондарь
2
Додо
8
Антонио
8
Майкон
11
Тете
21
Коваленко
10
Марлос
31
Дентиньо
2-2-1-4
12
Костик
5
Кравчук
33
11
Айнсалу
11
Богунов
89
Чина
9
Казлаускас
99
0
0
8
Антонио
50
Болбат
50
Болбат
8
Антонио
31
Дентиньо
99
Вакула
99
Вакула
31
Дентиньо
21
Коваленко
10
Соломон
10
Соломон
21
Коваленко
9
Корниенко
6
Сиприано
6
Сиприано
9
Корниенко
9
Казлаускас
8
Сирьяк
8
Сирьяк
9
Казлаускас
89
Чина
5
Сабино
5
Сабино
89
Чина
Остались в запасе
Шахтер
Львов
16
Алексей Шевченко
ВР
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
0
M. Komarets
ЦФ
3
Александр Романчук
ЦЗ
70
Ostap Malashevskyy
ЦФ
94
Герман Пеньков
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
Остались в запасе
0
M. Komarets
ЦФ
3
Александр Романчук
ЦЗ
70
Ostap Malashevskyy
ЦФ
94
Герман Пеньков
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Шахтер - Львов
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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