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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Львов
Динамо К - Львов: обзор матча 19 сентября 2020
Динамо К
19.09.2020, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Львов
48'
В. Цыганков (П)
87'
Н. Шапаренко
90+5'
В. Супряга
62'
M. Juraj Čelić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Львов
ГОЛ! 3:1!
В. Супряга
Пас отдал
Н. Шапаренко
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Н. Шапаренко
87'
Желтая карточка
В. Супряга
80'
Желтая карточка
Н. Шапаренко
70'
Замена
A. Kravets
️️️️
Б. Вербич
67'
62'
ГОЛ! 1:1!
M. Juraj Čelić
59'
Желтая карточка
Ю. Кравчук
48'
Желтая карточка
Е. Клименчук
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Цыганков
48'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
А. Андриевский
46'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
В. Шепелев
46'
Замена
В. Буяльский
️️️️
Б. Леднев
46'
25'
Желтая карточка
М. Айнсалу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Львов
33
Sergey Borzenko
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
11
Михкель Айнсалу
ЦП
22
Егор Клименчук
ЦП
1
Sergiy Litovchenko
ЦФ
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
0
Filipe
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Ахмед Алибеков
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
0
A. Kravets
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Львов
12
Орест Костик
ВР
26
Maksim Khimchak
ЦФ
0
A. Vychizhanin
ЦФ
18
Welves
ЦФ
4-2-3-1
1
Бущан
16
Миколенко
6
Забарный
34
Сирота
94
Кедзиора
18
Андриевский
19
Шепелев
7
Вербич
30
Леднев
14
Цитаишвили
20
Супряга
2-2-4
33
5
Кравчук
11
Айнсалу
22
Клименчук
15
Ныч
0
4
1
18
Андриевский
8
Сидорчук
8
Сидорчук
18
Андриевский
19
Шепелев
10
Шапаренко
10
Шапаренко
19
Шепелев
30
Леднев
29
Буяльский
29
Буяльский
30
Леднев
7
Вербич
0
0
7
Вербич
18
18
Остались в запасе
Динамо К
Львов
6
Ахмед Алибеков
ОП
11
Виктор Цыганков
ПВ
14
Карлос де Пена
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
12
Орест Костик
ВР
26
Maksim Khimchak
ЦФ
0
A. Vychizhanin
ЦФ
Остались в запасе
6
Ахмед Алибеков
ОП
11
Виктор Цыганков
ПВ
14
Карлос де Пена
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
9
Фран Соль
ЦФ
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
26
Maksim Khimchak
ЦФ
0
A. Vychizhanin
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Динамо К - Львов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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