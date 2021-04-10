Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вольфсбург
Айнтрахт - Вольфсбург: обзор матча 10 апреля 2021
Айнтрахт
10.04.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
4 : 3
Завершен
Вольфсбург
8'
Д. Камада
27'
Л. Йович
54'
А. Силва
61'
Э. Дурм
6'
Б. Баку
46'
В. Вегхорст
85'
Тута (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вольфсбург
90'
+4
Желтая карточка
М. Арнольд
Замена
С. Цубер
️️️️
Д. Камада
90'
+2
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Э. Дурм
89'
Замена
М. Хасебе
️️️️
С. Роде
89'
89'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
К. Шлагер
85'
ГОЛ в свои ворота! 4:3!
Тута
Желтая карточка
С. Роде
83'
Замена
А. Юнес
️️️️
Л. Йович
83'
74'
Желтая карточка
К. Мбабу
72'
Замена
М. Филипп
️️️️
Й. Брекало
66'
Замена
Б. Бялек
️️️️
Я. Герхардт
66'
Замена
М. Понграчич
️️️️
М. Лакруа
ГОЛ! 4:2!
Э. Дурм
61'
ГОЛ! 3:2!
А. Силва
Пас отдал
Д. Камада
54'
46'
ГОЛ! 2:2!
В. Вегхорст
Пас отдал
Б. Баку
Желтая карточка
Д. Камада
45'
+1
Желтая карточка
Э. Н'Дика
36'
ГОЛ! 2:1!
Л. Йович
Пас отдал
А. Силва
27'
ГОЛ! 1:1!
Д. Камада
Пас отдал
Э. Дурм
8'
6'
ГОЛ! 0:1!
Б. Баку
Пас отдал
В. Вегхорст
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Лука Йович
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Айнтрахт
23
Элиас Берднер
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
АП
8
Амин Юнес
АП
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
35
Lino Kasten
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
3-3-2-2
1
Трапп
3
Тута
26
Н'Дика
37
Дурм
31
Илсанкер
97
Соу
17
Роде
18
Костич
18
Камада
19
Силва
9
Йович
3-2-3-1-1
1
Кастелс
17
Баку
25
Брукс
5
Лакруа
43
Мбабу
21
Руссийон
27
Арнольд
21
Шлагер
31
Герхардт
7
Брекало
9
Вегхорст
17
Роде
20
Хасебе
20
Хасебе
17
Роде
37
Дурм
22
Чендлер
22
Чендлер
37
Дурм
18
Камада
7
Цубер
7
Цубер
18
Камада
9
Йович
8
Юнес
8
Юнес
9
Йович
5
Лакруа
5
Понграчич
5
Понграчич
5
Лакруа
7
Брекало
26
Филипп
26
Филипп
7
Брекало
31
Герхардт
21
Бялек
21
Бялек
31
Герхардт
21
Шлагер
10
Гинчек
10
Гинчек
21
Шлагер
Остались в запасе
Айнтрахт
Вольфсбург
23
Элиас Берднер
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
35
Lino Kasten
ЦФ
12
Павао Перван
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
23
Элиас Берднер
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
АП
Остались в запасе
35
Lino Kasten
ЦФ
12
Павао Перван
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Айнтрахт - Вольфсбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Вольфсбург
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+