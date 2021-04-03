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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Арминия
Майнц - Арминия: обзор матча 03 апреля 2021
Майнц
03.04.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Арминия
56'
Д. Бросински (П)
76'
А. Фогльзаммер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Арминия
Желтая карточка
А. Хак
90'
+4
86'
Замена
К. Гебауэр
️️️️
А. Фогльзаммер
86'
Замена
Н. де Медина
️️️️
А. Лукоки
Желтая карточка
Л. Баррейро
80'
Замена
А. Хак
️️️️
Ш. Белл
77'
Замена
А. Салаи
️️️️
Ж. Буркардт
77'
76'
ГОЛ! 1:1!
А. Фогльзаммер
Желтая карточка
Д. Латца
73'
71'
Замена
Ф. Клоз
️️️️
М. Окугава
Замена
Д. Латца
️️️️
Ж. Бутьюс
71'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
Д. Бросински
71'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Р. Глатцель
68'
62'
Замена
С. Кордова
️️️️
М. Влап
61'
Замена
Ф. Кунце
️️️️
А. Майер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Бросински
56'
14'
Желтая карточка
А. Лукоки
Желтая карточка
Ш. Белл
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
10
Арне Майер
ОП
24
Мануэль Претль
ОП
14
Мичел Влап
АП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Адам Салаи
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Центнер
16
Белл
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
18
Бросински
2
Мвене
18
Баррейро
31
Кор
14
Бутьюс
9
Буркардт
19
Глатцель
4-2-1-2-1
1
Ортега
27
Брюннер
4
Нильссон
3
ван дер Хоорн
24
Лукоки
10
Майер
24
Претль
7
Окугава
20
Доан
14
Влап
9
Фогльзаммер
16
Белл
42
Хак
42
Хак
16
Белл
18
Бросински
21
Да Коста
21
Да Коста
18
Бросински
14
Бутьюс
46
Латца
46
Латца
14
Бутьюс
9
Буркардт
11
Салаи
11
Салаи
9
Буркардт
19
Глатцель
9
Онисиво
9
Онисиво
19
Глатцель
24
Лукоки
4
де Медина
4
де Медина
24
Лукоки
10
Майер
6
Кунце
6
Кунце
10
Майер
9
Фогльзаммер
27
Гебауэр
27
Гебауэр
9
Фогльзаммер
14
Влап
16
Кордова
16
Кордова
14
Влап
7
Окугава
9
Клоз
9
Клоз
7
Окугава
Остались в запасе
Майнц
Арминия
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Финн Дамен
ВР
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
31
Оскар Линнер
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
8
Нильс Зойферт
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
Главный тренер
Уве Нойхаус
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Финн Дамен
ВР
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
8
Нильс Зойферт
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Уве Нойхаус
Статистика матча Майнц - Арминия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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