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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Герта
Вольфсбург - Герта: обзор матча 27 февраля 2021
Вольфсбург
27.02.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Герта
38'
Л. Клюнтер (АГ)
90'
М. Лакруа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Герта
Желтая карточка
Б. Бялек
90'
+6
Вторая желтая
М. Понграчич
90'
+4
Замена
А. Мехмеди
️️️️
К. Шлагер
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
М. Лакруа
Пас отдал
М. Арнольд
90'
Замена
Б. Бялек
️️️️
В. Вегхорст
86'
Замена
В. Са
️️️️
Р. Штеффен
86'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
К. Мбабу
77'
74'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
В. Дарида
74'
Замена
Л. Нец
️️️️
Д. Зеефуик
54'
Замена
М. Гендузи
️️️️
С. Хедира
Желтая карточка
М. Понграчич
48'
Желтая карточка
К. Мбабу
47'
46'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Н. Радоньич
46'
Замена
К. Пентек
️️️️
М. Кунья
Желтая карточка
П. Отавио
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Клюнтер
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Бартош Бялек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Герта
1
Александер Шволов
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
5
Понграчич
6
Отавио
43
Мбабу
21
Шлагер
27
Арнольд
31
Герхардт
11
Штеффен
9
Вегхорст
3-3-2-1-1
22
Ярстейн
24
Клюнтер
31
Дардаи
4
Штарк
42
Зеефуик
29
Тусар
7
Миттельштадт
28
Хедира
16
Дарида
28
Радоньич
10
Кунья
9
Вегхорст
21
Бялек
21
Бялек
9
Вегхорст
11
Штеффен
27
Са
27
Са
11
Штеффен
43
Мбабу
23
Гилявоги
23
Гилявоги
43
Мбабу
21
Шлагер
14
Мехмеди
14
Мехмеди
21
Шлагер
42
Зеефуик
25
Нец
25
Нец
42
Зеефуик
16
Дарида
14
Лукебакио
14
Лукебакио
16
Дарида
28
Хедира
6
Гендузи
6
Гендузи
28
Хедира
10
Кунья
9
Пентек
9
Пентек
10
Кунья
28
Радоньич
9
Кордоба
9
Кордоба
28
Радоньич
Остались в запасе
Вольфсбург
Герта
21
Джером Руссийон
ЛЗ
12
Павао Перван
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Александер Шволов
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
21
Джером Руссийон
ЛЗ
12
Павао Перван
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Вольфсбург - Герта
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
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