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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия Д
Шальке-04 - Боруссия Д: обзор матча 20 февраля 2021
Шальке-04
20.02.2021, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 4
Завершен
Боруссия Д
42'
Д. Санчо
45'
Э. Холанд
60'
Р. Геррейру
79'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия Д
83'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Т. Делэни
83'
Замена
Т. Менье
️️️️
М. Морей
80'
Замена
Рейньер
️️️️
М. Ройс
80'
Замена
Д. Рейна
️️️️
М. Дауд
79'
ГОЛ! 0:4!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Беллингем
Желтая карточка
С. Колашинац
67'
64'
Желтая карточка
М. Дауд
63'
Желтая карточка
Д. Беллингем
61'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Ю. Брандт
60'
ГОЛ! 0:3!
Р. Геррейру
Пас отдал
М. Ройс
Замена
О. Маскарель
️️️️
Н. Буджеллаб
46'
Замена
А. Шепф
️️️️
Вилльям
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Санчо
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Санчо
Замена
М. Лангер
️️️️
Р. Ферманн
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
Боруссия Д
1
Лука Унбехаун
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
19
Рейньер
АП
10
Джованни Рейна
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Ферманн
12
Тиав
8
Беккер
13
Мустафи
23
Колашинац
21
Стамбули
12
Вилльям
8
Сердар
10
Буджеллаб
77
Арит
9
Хопп
3-2-1-3-1
1
Хитц
3
Морей
15
Хуммельс
22
Геррейру
27
Делэни
23
Джан
81
Дауд
19
Санчо
8
Брандт
18
Ройс
9
Холанд
12
Вилльям
18
Шепф
18
Шепф
12
Вилльям
10
Буджеллаб
8
Маскарель
8
Маскарель
10
Буджеллаб
1
Ферманн
34
Лангер
34
Лангер
1
Ферманн
18
Ройс
19
Рейньер
19
Рейньер
18
Ройс
81
Дауд
10
Рейна
10
Рейна
81
Дауд
3
Морей
12
Менье
12
Менье
3
Морей
8
Брандт
5
Беллингем
5
Беллингем
8
Брандт
27
Делэни
14
Мукоко
14
Мукоко
27
Делэни
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия Д
14
Бенито Раман
ЦФ
22
Левент Мерджан
АП
70
Джан Боздоган
ЦП
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гросс
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
1
Лука Унбехаун
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
14
Бенито Раман
ЦФ
22
Левент Мерджан
АП
70
Джан Боздоган
ЦП
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Остались в запасе
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
1
Лука Унбехаун
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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