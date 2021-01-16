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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - РБ Лейпциг
Вольфсбург - РБ Лейпциг: обзор матча 16 января 2021
Вольфсбург
16.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
22'
В. Вегхорст
35'
Р. Штеффен
5'
Н. Мукиэле
54'
В. Орбан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - РБ Лейпциг
90'
+1
Желтая карточка
Анхелиньо
90'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Д. Ольмо
Замена
М. Филипп
️️️️
Р. Штеффен
85'
Желтая карточка
М. Лакруа
81'
79'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
К. Кампль
71'
Желтая карточка
К. Кампль
Замена
Й. Брекало
️️️️
Б. Баку
69'
66'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Н. Мукиэле
Желтая карточка
В. Вегхорст
59'
54'
ГОЛ! 2:2!
В. Орбан
Желтая карточка
К. Мбабу
50'
Желтая карточка
П. Отавио
48'
46'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Э. Форсберг
42'
Желтая карточка
Н. Мукиэле
ГОЛ! 2:1!
Р. Штеффен
Пас отдал
Я. Герхардт
35'
ГОЛ! 1:1!
В. Вегхорст
Пас отдал
Я. Герхардт
22'
5'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мукиэле
Пас отдал
Э. Форсберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
25
Брукс
6
Отавио
23
Гилявоги
43
Мбабу
31
Герхардт
21
Шлагер
11
Штеффен
9
Вегхорст
3-2-3-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
2
Упамекано
20
Мукиэле
17
Анхелиньо
44
Кампль
20
Забитцер
21
Айдара
20
Ольмо
10
Форсберг
17
Баку
7
Брекало
7
Брекало
17
Баку
11
Штеффен
26
Филипп
26
Филипп
11
Штеффен
10
Форсберг
28
Нкунку
28
Нкунку
10
Форсберг
44
Кампль
19
Клюйверт
19
Клюйверт
44
Кампль
20
Мукиэле
16
Клостерманн
16
Клостерманн
20
Мукиэле
20
Ольмо
15
Поульсен
15
Поульсен
20
Ольмо
Остались в запасе
Вольфсбург
РБ Лейпциг
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
21
Бартош Бялек
ЦФ
12
Вилльям
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Хосеп Мартинес
ВР
10
Лазар Самарджич
АП
10
Тайлер Адамс
ОП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
21
Бартош Бялек
ЦФ
12
Вилльям
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
10
Лазар Самарджич
АП
10
Тайлер Адамс
ОП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Вольфсбург - РБ Лейпциг
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
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