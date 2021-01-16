Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Майнц
Боруссия Д - Майнц: обзор матча 16 января 2021
Боруссия Д
16.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
73'
Т. Менье
57'
Л. Озтюнали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Майнц
90'
Замена
К. Штегер
️️️️
Д. Латца
79'
Замена
А. Салаи
️️️️
Ж. Буркардт
79'
Замена
Н. Тауэр
️️️️
Ж. Бутьюс
Пенальти не реализован!
М. Ройс
76'
ГОЛ! 1:1!
Т. Менье
73'
Желтая карточка
Э. Джан
68'
65'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Р. Квайсон
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Д. Беллингем
60'
57'
ГОЛ! 0:1!
Л. Озтюнали
Пас отдал
Д. Латца
47'
Желтая карточка
А. Хак
Замена
М. Аканджи
️️️️
Д. Загаду
45'
+2
40'
Желтая карточка
Ф. Мвене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бюрки
22
Геррейру
23
Загаду
15
Хуммельс
12
Менье
23
Джан
5
Беллингем
8
Брандт
18
Ройс
19
Санчо
9
Холанд
4-3-1-2
27
Центнер
2
Мвене
42
Хак
16
Белл
13
Ниахате
21
Озтюнали
18
Баррейро
46
Латца
14
Бутьюс
9
Буркардт
19
Квайсон
23
Загаду
28
Аканджи
28
Аканджи
23
Загаду
5
Беллингем
14
Мукоко
14
Мукоко
5
Беллингем
14
Бутьюс
5
Тауэр
5
Тауэр
14
Бутьюс
46
Латца
7
Штегер
7
Штегер
46
Латца
9
Буркардт
11
Салаи
11
Салаи
9
Буркардт
19
Квайсон
9
Онисиво
9
Онисиво
19
Квайсон
Остались в запасе
Боруссия Д
Майнц
3
Матеу Морей
ПЗ
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
Главный тренер
Эдин Терзич
21
Мервиль Папела
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Остались в запасе
3
Матеу Морей
ПЗ
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
Остались в запасе
21
Мервиль Папела
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Статистика матча Боруссия Д - Майнц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Новости команд
Все
Боруссия Д
Майнц
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+