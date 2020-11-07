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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Герта
Аугсбург - Герта: обзор матча 07 ноября 2020
Аугсбург
07.11.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Герта
44'
М. Кунья (П)
51'
Д. Лукебакио
85'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Герта
90'
+2
Замена
М. Дардаи
️️️️
Д. Боята
90'
+2
Замена
М. Леки
️️️️
М. Кунья
88'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
Д. Лукебакио
88'
Замена
Э. Левен
️️️️
В. Дарида
85'
ГОЛ! 0:3!
К. Пентек
Пас отдал
М. Кунья
Замена
М. Рихтер
️️️️
К. Груэсо
77'
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
Р. Варгас
77'
Замена
Р. Хедира
️️️️
Т. Штробль
77'
Желтая карточка
К. Груэсо
67'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
А. Хан
60'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
М. Грегоритч
60'
51'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лукебакио
46'
Замена
К. Пентек
️️️️
Д. Кордоба
44'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Кунья
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
38'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
5
Марко Рихтер
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
20
Феликс Гетце
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Гикевич
57
Иаго
2
Удуохай
6
Гаувелеув
20
Гумни
5
Штробль
11
Груэсо
11
Варгас
20
Калиджиури
28
Хан
11
Грегоритч
3-2-2-1-2
1
Шволов
15
Альдрете
28
Боята
4
Штарк
22
Пекарик
21
Платтенхардт
6
Гендузи
16
Дарида
14
Лукебакио
9
Кордоба
10
Кунья
11
Груэсо
5
Рихтер
5
Рихтер
11
Груэсо
5
Штробль
8
Хедира
8
Хедира
5
Штробль
11
Варгас
39
Оксфорд
39
Оксфорд
11
Варгас
28
Хан
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
28
Хан
11
Грегоритч
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
11
Грегоритч
10
Кунья
7
Леки
7
Леки
10
Кунья
28
Боята
31
Дардаи
31
Дардаи
28
Боята
16
Дарида
23
Левен
23
Левен
16
Дарида
9
Кордоба
9
Пентек
9
Пентек
9
Кордоба
14
Лукебакио
24
Нганкам
24
Нганкам
14
Лукебакио
Остались в запасе
Аугсбург
Герта
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
22
Руне Ярстейн
ВР
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
22
Руне Ярстейн
ВР
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Аугсбург - Герта
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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