Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Баник
Виктория - Баник: обзор матча 23 мая 2021
Виктория
23.05.2021, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 33 тур
4 : 0
Завершен
Баник
30'
Л. Гейда
51'
Я. Брабец
82'
З. Ондрашек
88'
А. Ба Луа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Баник
ГОЛ! 4:0!
А. Ба Луа
Пас отдал
М. Кацер
88'
Замена
А. Ба Луа
️️️️
П. Шулц
85'
Замена
М. Кацер
️️️️
П. Буха
85'
ГОЛ! 3:0!
З. Ондрашек
82'
Замена
О. Михалик
️️️️
Ж. Каямба
79'
Желтая карточка
Л. Калвах
78'
74'
Замена
M. Fillo
️️️️
Д. Бухта
71'
Замена
Я. Свозил
️️️️
А. Янош
Замена
З. Ондрашек
️️️️
J. David Beauguel
65'
Желтая карточка
П. Буха
62'
ГОЛ! 2:0!
Я. Брабец
Пас отдал
А. Чермак
51'
46'
Замена
A.
️️️️
Н. Кузманович
33'
Желтая карточка
J. Lastuvka
ГОЛ! 1:0!
Л. Гейда
Пас отдал
М. Хибс
30'
19'
Желтая карточка
А. Янош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
20
Šimon Falta
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
23
Лукаш Калвах
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Баник
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
11
Неманья Кузманович
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Виктория
66
Мирослав Кацер
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
18
Kozeluh Josef
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Баник
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
7
Azevedo
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
9
Daniel Smiga
ЦФ
7
Jakub Šašinka
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
4-4-2
36
Станек
20
2
Гейда
11
Хибс
14
Брабец
23
Калвах
20
Буха
10
Шулц
47
Чермак
11
Каямба
9
3-2-3-3
38
Покорны
2
Ндефе
25
21
Санне
94
Стронати
11
Кузманович
8
Янош
19
Бухта
0
21
8
20
Буха
66
Кацер
66
Кацер
20
Буха
9
13
Ондрашек
13
Ондрашек
9
11
Каямба
17
Михалик
17
Михалик
11
Каямба
10
Шулц
50
Ба Луа
50
Ба Луа
10
Шулц
8
Янош
23
Свозил
23
Свозил
8
Янош
19
Бухта
0
0
19
Бухта
11
Кузманович
7
7
11
Кузманович
Остались в запасе
Виктория
Баник
18
Kozeluh Josef
ЦФ
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
9
Daniel Smiga
ЦФ
11
Йира Сор
ПВ
7
Jakub Šašinka
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
18
Kozeluh Josef
ЦФ
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Остались в запасе
9
Daniel Smiga
ЦФ
11
Йира Сор
ПВ
7
Jakub Šašinka
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Виктория - Баник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
Новости команд
Все
Виктория
Баник
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
2022.01.21 20:10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+