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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Словацко
Динамо - Словацко: обзор матча 23 мая 2021
Динамо
23.05.2021, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Словацко
18'
В. Даничек (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Словацко
Замена
Л. Гавел
️️️️
J. Kladrubsky
84'
83'
Замена
М. Петржела
️️️️
J. Navratil
Замена
D. Ledecky
️️️️
П. Бранднер
77'
Желтая карточка
П. Бранднер
76'
Желтая карточка
P. Javorek
72'
72'
Замена
П. Шимко
️️️️
Я. Климент
72'
Замена
Р. Сисилия
️️️️
В. Юрецка
68'
Желтая карточка
Я. Климент
Замена
J. Kousal
️️️️
Д. Диоп
61'
60'
Замена
М. Кохут
️️️️
Д. Маречек
Замена
K. Meszaros
️️️️
M. Mrsic
46'
45'
Желтая карточка
Д. Маречек
Желтая карточка
Б. Чолич
32'
Желтая карточка
M. Mrsic
28'
Желтая карточка
M. Alvir
24'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Даничек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
0
J. Kladrubsky
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
11
Marko Alvir
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
77
Даме Диоп
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Словацко
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
20
Марек Хавлик
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
10
Филип Гавелка
ЦП
30
Jakub Kousal
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
Словацко
31
Иржи Борек
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
22
Ригино Сисилия
ЦФ
2-4-5
12
Чолич
40
Таловеров
0
8
Цавош
0
0
3
33
11
Бранднер
77
Диоп
11
3-5-3
27
Томич
6
Хофманн
3
Кадлец
20
Хавлик
37
Маречек
18
Садилек
30
28
Даничек
15
Юрецка
9
Климент
91
77
Диоп
30
30
77
Диоп
0
5
Гавел
5
Гавел
0
11
Бранднер
0
0
11
Бранднер
0
0
0
0
15
Юрецка
22
Сисилия
22
Сисилия
15
Юрецка
9
Климент
4
Шимко
4
Шимко
9
Климент
37
Маречек
21
Кохут
21
Кохут
37
Маречек
30
11
Петржела
11
Петржела
30
Остались в запасе
Динамо
Словацко
42
Войтех Ворел
ВР
5
P. Novak
ЦЗ
10
Филип Гавелка
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
31
Иржи Борек
ВР
0
J. Divisek
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
5
P. Novak
ЦЗ
10
Филип Гавелка
ЦП
Остались в запасе
31
Иржи Борек
ВР
0
J. Divisek
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Динамо - Словацко
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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Динамо
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