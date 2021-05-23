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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Теплице
Карвина - Теплице: обзор матча 23 мая 2021
Карвина
23.05.2021, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Теплице
45'
Л. Чмелик
49'
К. Херц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Теплице
Желтая карточка
J.
82'
78'
Замена
M. Radosta
️️️️
Я. Фортельный
Замена
M. Janecka
️️️️
К. Косе
74'
Замена
T. Jursa
️️️️
R. Tavares
70'
Желтая карточка
M. Papadopulos
66'
61'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
P. Moulis
61'
Замена
M. Macej
️️️️
J. Mareš
ГОЛ! 2:0!
К. Херц
Пас отдал
Л. Чмелик
49'
46'
Замена
Д. Трубац
️️️️
A. Ljevakovic
ГОЛ! 1:0!
Л. Чмелик
Пас отдал
R. Tavares
45'
19'
Желтая карточка
A. Hycka
18'
Желтая карточка
Л. Маречек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
21
Jean
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
10
R. Mikus
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
33
Rafael Tavares
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Теплице
0
A. Hycka
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
0
A. Ljevakovic
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Карвина
0
M. Janecka
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
28
Kacper Zych
ЦФ
Теплице
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЦП
1
Ludek Nemecek
ЦФ
4
Ruben Droehnle
ЦФ
0
M. Macej
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
3-3-1-4
31
44
3
Сантос
24
Херц
21
5
Косе
9
Чмелик
10
46
33
27
4-3-4
22
3
17
0
19
Юкл
0
23
Маречек
10
11
30
8
Фортельный
5
Косе
0
0
5
Косе
33
8
8
33
11
0
0
11
8
Фортельный
35
35
8
Фортельный
0
27
Трубац
27
Трубац
0
10
77
Вукадинович
77
Вукадинович
10
Остались в запасе
Карвина
Теплице
32
Jiri Ciupa
ЦФ
28
Kacper Zych
ЦФ
0
M. Sindelar
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
Главный тренер
Томас Гейдушек
1
Ludek Nemecek
ЦФ
4
Ruben Droehnle
ЦФ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
32
Jiri Ciupa
ЦФ
28
Kacper Zych
ЦФ
0
M. Sindelar
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
Остались в запасе
1
Ludek Nemecek
ЦФ
4
Ruben Droehnle
ЦФ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Карвина - Теплице
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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Карвина
Теплице
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
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2020.05.13 18:45
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2020.02.11 10:35
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2019.06.28 16:56
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2017.02.24 12:43
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Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
2016.08.09 06:21
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
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2020.06.03 22:58
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2020.05.13 18:45
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Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
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2019.06.28 16:56
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