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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Зброевка
Слован - Зброевка: обзор матча 14 мая 2021
Слован
14.05.2021, пятница, 21:00
Чехия. Синот Лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Зброевка
77'
Д. Москера
90+3'
А. Русек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Зброевка
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
А. Русек
Замена
K. Michal
️️️️
Я. Пешек
90'
+2
82'
Замена
A. Fousek
️️️️
P. Stepanovsky
ГОЛ! 1:0!
Д. Москера
Пас отдал
Я. Пешек
77'
Замена
Я. Матушек
️️️️
К. Мара
76'
68'
Замена
J. Prichystal
️️️️
R. Reiter
Пенальти не реализован!
К. Мара
65'
64'
Желтая карточка
Л. Перница
Замена
Д. Москера
️️️️
M. Faško
58'
Замена
И. Рондич
️️️️
М. Рабушич
58'
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
Я. Югаш
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Зброевка
4
Людек Перница
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
0
J. Moravec
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
12
Martin Berkovec
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
0
A. Cermak
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
28
Kristian Michal
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
0
J. Necas
ЦФ
Зброевка
59
Jiri Floder
ЦФ
25
Lukas Krystufek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
4-4-2
34
Кноблох
37
Халуш
3
Микула
22
Фукала
25
Югаш
3
Косцельник
23
Мара
10
Пешек
23
Садилек
7
Рабушич
23
2-2-1-5
4
Перница
0
0
7
14
Гладик
4
0
9
Русек
0
27
25
Югаш
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
25
Югаш
23
8
Москера
8
Москера
23
10
Пешек
28
28
10
Пешек
23
Мара
10
Матушек
10
Матушек
23
Мара
7
Рабушич
15
Рондич
15
Рондич
7
Рабушич
0
30
30
0
7
44
44
7
Остались в запасе
Слован
Зброевка
1
Филип Нгуйен
ВР
0
J. Necas
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
59
Jiri Floder
ЦФ
25
Lukas Krystufek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Нгуйен
ВР
0
J. Necas
ЦФ
Остались в запасе
59
Jiri Floder
ЦФ
25
Lukas Krystufek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Слован - Зброевка
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
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