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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Зброевка
Баник - Зброевка: обзор матча 01 мая 2021
Баник
01.05.2021, суббота, 20:30
Чехия. Синот Лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Зброевка
53'
Д. Бухта
79'
P. Stepanovsky
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Зброевка
Желтая карточка
Ф. Калоц
90'
+1
Желтая карточка
Д. Ндефе
80'
79'
ГОЛ! 1:1!
P. Stepanovsky
Пас отдал
Я. Гладик
Замена
О. Шашинка
️️️️
T. Zajic
77'
75'
Замена
P. Stepanovsky
️️️️
D. Bariš
73'
Желтая карточка
J. Sedlak
Замена
M. Fillo
️️️️
A.
64'
Замена
Д. Хользер
️️️️
Д. Бухта
64'
63'
Замена
Я. Гладик
️️️️
A. Fousek
63'
Замена
J. Prichystal
️️️️
A. Cermak
58'
Желтая карточка
А. Русек
ГОЛ! 1:0!
Д. Бухта
53'
37'
Желтая карточка
A. Cermak
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
26
Филип Калоц
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
7
Azevedo
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Зброевка
0
J. Texl
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
0
J. Moravec
ЦП
1
Pavel Dreksa
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
0
A. Cermak
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
9
Daniel Smiga
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Зброевка
14
Ян Гладик
ПВ
59
Jiri Floder
ЦФ
25
Lukas Krystufek
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
4-4-3
25
94
Стронати
23
Свозил
21
Санне
26
Калоц
19
Бухта
7
8
Янош
0
21
8
2-1-5
0
4
Перница
0
9
Русек
12
27
0
0
19
Бухта
95
Хользер
95
Хользер
19
Бухта
7
0
0
7
21
27
Шашинка
27
Шашинка
21
27
0
0
27
30
14
Гладик
14
Гладик
30
0
44
44
0
Остались в запасе
Баник
Зброевка
9
Daniel Smiga
ЦФ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
59
Jiri Floder
ЦФ
25
Lukas Krystufek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
Остались в запасе
9
Daniel Smiga
ЦФ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
59
Jiri Floder
ЦФ
25
Lukas Krystufek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Баник - Зброевка
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Местски
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