Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Словацко
Виктория - Словацко: обзор матча 24 апреля 2021
Виктория
24.04.2021, суббота, 19:30
Чехия. Синот Лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Словацко
14'
А. Ба Луа
73'
Л. Калвах
45+1'
Я. Калабишка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Словацко
Желтая карточка
И. Станек
90'
+3
Желтая карточка
М. Кацер
90'
+2
Замена
О. Михалик
️️️️
А. Ба Луа
88'
85'
Замена
Ф. Кубала
️️️️
М. Хавлик
Замена
З. Ондрашек
️️️️
J. David Beauguel
83'
Желтая карточка
А. Ба Луа
80'
ГОЛ! 2:1!
Л. Калвах
73'
70'
Желтая карточка
Я. Климент
69'
Замена
М. Томич
️️️️
М. Петржела
69'
Замена
М. Кохут
️️️️
J. Navratil
Замена
Я. Копиц
️️️️
D. Limberský
68'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Я. Калабишка
Пас отдал
Л. Садилек
41'
Желтая карточка
П. Шимко
Желтая карточка
D. Limberský
37'
33'
Замена
П. Шимко
️️️️
С. Хофманн
ГОЛ! 1:0!
А. Ба Луа
Пас отдал
П. Шулц
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Виктория
11
Матей Хибс
ЦЗ
0
T. Horava
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
12
L. Matejka
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
21
Михал Кохут
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
3-2-3-2
36
Станек
20
8
14
Брабец
24
Гавел
25
Каша
66
Кацер
23
Калвах
10
Шулц
9
50
Ба Луа
2-5-2-1
25
3
Кадлец
6
Хофманн
28
Даничек
18
Садилек
30
23
Рейнберк
11
Петржела
91
Калабишка
20
Хавлик
9
Климент
8
10
Копиц
10
Копиц
8
50
Ба Луа
17
Михалик
17
Михалик
50
Ба Луа
9
13
Ондрашек
13
Ондрашек
9
11
Петржела
27
Томич
27
Томич
11
Петржела
6
Хофманн
4
Шимко
4
Шимко
6
Хофманн
30
21
Кохут
21
Кохут
30
20
Хавлик
28
Кубала
28
Кубала
20
Хавлик
Остались в запасе
Виктория
Словацко
12
L. Matejka
ЦФ
11
Матей Хибс
ЦЗ
0
T. Horava
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
12
L. Matejka
ЦФ
11
Матей Хибс
ЦЗ
0
T. Horava
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Остались в запасе
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Виктория - Словацко
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
Новости команд
Все
Виктория
Словацко
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+