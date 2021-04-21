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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Зброевка
Словацко - Зброевка: обзор матча 21 апреля 2021
Словацко
21.04.2021, среда, 16:00
Чехия. Синот Лига, 28 тур
4 : 2
Завершен
Зброевка
11'
М. Хавлик
25'
М. Петржела
66'
В. Даничек (П)
70'
В. Юрецка
34'
Л. Перница (П)
60'
P. Stepanovsky
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Зброевка
Желтая карточка
В. Юрецка
90'
+1
Желтая карточка
П. Шимко
88'
Замена
М. Кохут
️️️️
Л. Садилек
86'
Замена
Ф. Кубала
️️️️
Я. Климент
77'
72'
Замена
A. Fousek
️️️️
P. Stepanovsky
72'
Замена
J. Prichystal
️️️️
R. Reiter
ГОЛ! 4:2!
В. Юрецка
Пас отдал
Л. Садилек
70'
Замена
В. Юрецка
️️️️
М. Петржела
68'
Замена
П. Шимко
️️️️
J. Divisek
67'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
В. Даничек
66'
60'
ГОЛ! 2:2!
P. Stepanovsky
Пас отдал
А. Русек
56'
Желтая карточка
Я. Гладик
55'
Замена
З. Гайич
️️️️
O. Pachlopnik
55'
Замена
А. Русек
️️️️
J. Texl
54'
Желтая карточка
P. Stepanovsky
50'
Желтая карточка
J. Moravec
Замена
М. Томич
️️️️
J. Rezek
46'
Желтая карточка
J. Divisek
44'
41'
Желтая карточка
A. Cermak
34'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Перница
ГОЛ! 2:0!
М. Петржела
25'
Желтая карточка
П. Рейнберк
23'
ГОЛ! 1:0!
М. Хавлик
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Зброевка
0
J. Texl
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
0
J. Moravec
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
12
Martin Berkovec
ЦФ
0
A. Cermak
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
28
Филип Кубала
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Зброевка
5
Зоран Гайич
ЦЗ
59
Jiri Floder
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
2-5-1-2
25
6
Хофманн
3
Кадлец
20
Хавлик
18
Садилек
11
Петржела
23
Рейнберк
0
28
Даничек
9
Климент
24
2-2-1-5
0
4
Перница
0
7
14
Гладик
0
44
1
0
0
24
27
Томич
27
Томич
24
0
4
Шимко
4
Шимко
0
9
Климент
28
Кубала
28
Кубала
9
Климент
18
Садилек
21
Кохут
21
Кохут
18
Садилек
11
Петржела
15
Юрецка
15
Юрецка
11
Петржела
0
5
Гайич
5
Гайич
0
0
9
Русек
9
Русек
0
0
30
30
0
7
44
44
7
Остались в запасе
Словацко
Зброевка
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
59
Jiri Floder
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Остались в запасе
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
Остались в запасе
59
Jiri Floder
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Словацко - Зброевка
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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Словацко
Зброевка
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
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