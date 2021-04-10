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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Фастав
Яблонец - Фастав: обзор матча 10 апреля 2021
Яблонец
10.04.2021, суббота, 15:00
Чехия. Синот Лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Фастав
48'
В. Кубишта
51'
В. Йовович
87'
Я. Поважанец
90+2'
Я. Янецки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Фастав
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Я. Янецки
ГОЛ! 3:0!
Я. Поважанец
87'
Замена
J. Podaný
️️️️
Д. Штепанек
85'
Замена
R. Hruby
️️️️
М. Кратохвил
81'
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
И. Шранц
75'
Замена
Д. Плестил
️️️️
В. Пиларж
75'
73'
Замена
P. Martinez
️️️️
Д. Яношек
71'
Желтая карточка
Д. Яношек
67'
Замена
Л. Джаво
️️️️
Р. Поточны
ГОЛ! 2:0!
В. Йовович
51'
ГОЛ! 1:0!
В. Кубишта
Пас отдал
В. Йовович
48'
38'
Желтая карточка
В. Прохазка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
27
Милош Кратохвил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
15
Мартин Долежал
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Фастав
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Яблонец
39
Jakub Podaný
ЦЗ
8
R. Hruby
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
24
Томаш Смейкал
ПП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Фастав
16
R. Matejov
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
0
P. Martinez
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
2-4-2-3
30
Зелены
16
Кроб
27
Кратохвил
7
Поважанец
23
Штепанек
27
Кубишта
11
Пиларж
8
Йовович
1
Гануш
26
Шранц
15
Долежал
4-2-5
26
Прохазка
2
3
19
Враштил
39
Яношек
68
Янецки
17
15
Фантис
88
Пожнар
91
Поточны
27
23
Штепанек
39
39
23
Штепанек
27
Кратохвил
8
8
27
Кратохвил
26
Шранц
3
Хюбшман
3
Хюбшман
26
Шранц
11
Пиларж
7
Плестил
7
Плестил
11
Пиларж
39
Яношек
0
0
39
Яношек
91
Поточны
44
Джаво
44
Джаво
91
Поточны
Остались в запасе
Яблонец
Фастав
24
Томаш Смейкал
ПП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
28
Jakub Kolar
ЦФ
16
R. Matejov
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
24
Томаш Смейкал
ПП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Остались в запасе
28
Jakub Kolar
ЦФ
16
R. Matejov
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Яблонец - Фастав
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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