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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Пардубице
Сигма - Пардубице: обзор матча 03 апреля 2021
Сигма
03.04.2021, суббота, 15:00
Чехия. Синот Лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Пардубице
84'
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Пардубице
90'
+1
Желтая карточка
И. Летачек
88'
Замена
J. Jerabek
️️️️
E. Tischler
87'
Замена
S. Lee
️️️️
D. Huf
84'
ГОЛ! 0:1!
Эвертон
Замена
P. Zifcak
️️️️
Я. Михалик
69'
66'
Замена
L. Pfeifer
️️️️
P. Cerny
Замена
М. Неспор
️️️️
J. Yunis
60'
Замена
М. Хытил
️️️️
Д. Гоушка
60'
Желтая карточка
Д. Гоушка
54'
Желтая карточка
V. Benes
12'
Желтая карточка
P. Gonzalez
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
10
Кристоф Данек
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
23
Ярослав Михалик
ЦП
10
Jakub Yunis
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
19
Михал Хлаваты
ЦП
31
Доминик Костка
ПВ
9
P. Cerny
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Сигма
44
Матуш Мачик
ВР
22
Флоран Пулоло
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Пардубице
1
Stepan Hrncir
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
25
Matej Vit
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
4-4-1
7
Брейте
32
4
Хубник
21
Змозла
17
Гала
10
Данек
8
Гоушка
23
Михалик
93
10
2-1-2-5
1
Летачек
5
Чихак
37
Челюстка
19
Хлаваты
31
Костка
32
Эвертон
9
25
2
14
9
23
Михалик
11
11
23
Михалик
10
26
Неспор
26
Неспор
10
8
Гоушка
13
Хытил
13
Хытил
8
Гоушка
14
0
0
14
9
10
10
9
9
0
0
9
Остались в запасе
Сигма
Пардубице
44
Матуш Мачик
ВР
22
Флоран Пулоло
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
1
Stepan Hrncir
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
25
Matej Vit
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
44
Матуш Мачик
ВР
22
Флоран Пулоло
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Остались в запасе
1
Stepan Hrncir
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
25
Matej Vit
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Сигма - Пардубице
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
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