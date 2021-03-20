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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Сигма
Карвина - Сигма: обзор матча 20 марта 2021
Карвина
20.03.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Сигма
83'
P. Gonzalez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Сигма
89'
Замена
J. Sterba
️️️️
Д. Гоушка
89'
Замена
М. Неспор
️️️️
J. Yunis
Замена
M. Sindelar
️️️️
К. Херц
87'
Желтая карточка
К. Косе
85'
84'
Замена
T. Zahradníček
️️️️
P. Gonzalez
83'
ГОЛ! 0:1!
P. Gonzalez
Пас отдал
J. Yunis
Замена
К. Косе
️️️️
R. Mikus
77'
72'
Желтая карточка
Р. Хубник
69'
Замена
М. Хытил
️️️️
К. Данек
69'
Замена
Я. Михалик
️️️️
М. Гала
Замена
L. Pereira Dos Santos
️️️️
Л. Чмелик
69'
Замена
Р. Мазань
️️️️
В. Синявский
69'
53'
Желтая карточка
Р. Брейте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
21
Jean
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
8
Давид Гоушка
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
10
Кристоф Данек
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
10
Jakub Yunis
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Карвина
0
M. Sindelar
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
5
Кристи Косе
ЦП
9
Roman Haša
ЦФ
38
Stelios Kokovas
ЦФ
2
Leonardo Pereira Dos Santos
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Сигма
44
Матуш Мачик
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
13
Моймир Хытил
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
23
Ярослав Михалик
ЦП
26
Мартин Неспор
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
2-5-1-3
31
3
Сантос
99
Синявский
24
Херц
21
42
Смрз
8
9
Чмелик
32
10
27
4-4-1
7
Брейте
21
Змозла
4
Хубник
32
17
Гала
19
10
Данек
93
8
Гоушка
10
9
Чмелик
2
2
9
Чмелик
24
Херц
0
0
24
Херц
99
Синявский
27
Мазань
27
Мазань
99
Синявский
10
5
Косе
5
Косе
10
10
26
Неспор
26
Неспор
10
8
Гоушка
15
15
8
Гоушка
10
Данек
13
Хытил
13
Хытил
10
Данек
17
Гала
23
Михалик
23
Михалик
17
Гала
93
23
23
93
Остались в запасе
Карвина
Сигма
9
Roman Haša
ЦФ
38
Stelios Kokovas
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
44
Матуш Мачик
ВР
22
Martin Sladký
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
9
Roman Haša
ЦФ
38
Stelios Kokovas
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Остались в запасе
44
Матуш Мачик
ВР
22
Martin Sladký
ЦП
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Карвина - Сигма
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
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