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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Фастав
Виктория - Фастав: обзор матча 14 апреля 2021
Виктория
14.04.2021, среда, 17:00
Чехия. Синот Лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Фастав
31'
J. David Beauguel
53'
А. Ба Луа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Фастав
87'
Замена
В. Прохазка
️️️️
Л. Враштил
Замена
З. Ондрашек
️️️️
J. David Beauguel
75'
Замена
T. Horava
️️️️
М. Кацер
75'
71'
Замена
А. Фантис
️️️️
Т. Пожнар
71'
Замена
P. Martinez
️️️️
Я. Янецки
Замена
Я. Копиц
️️️️
Š. Falta
67'
Замена
О. Михалик
️️️️
А. Ба Луа
67'
64'
Желтая карточка
Я. Янецки
55'
Замена
В. Чантуришвили
️️️️
Л. Джаво
55'
Замена
Р. Поточны
️️️️
Y. Drame
ГОЛ! 2:0!
А. Ба Луа
Пас отдал
М. Кацер
53'
38'
Желтая карточка
R. Matejov
ГОЛ! 1:0!
J. David Beauguel
Пас отдал
А. Ба Луа
31'
Желтая карточка
Ф. Каша
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Фастав
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Виктория
2
Робин Гранац
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
0
T. Horava
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Фастав
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
3-2-3-2
36
Станек
20
8
14
Брабец
24
Гавел
25
Каша
66
Кацер
23
Калвах
10
Шулц
9
50
Ба Луа
3-2-2-4
88
2
16
19
Враштил
3
18
Чедидла
68
Янецки
88
Пожнар
44
Джаво
27
17
20
10
Копиц
10
Копиц
20
66
Кацер
0
0
66
Кацер
9
13
Ондрашек
13
Ондрашек
9
50
Ба Луа
17
Михалик
17
Михалик
50
Ба Луа
19
Враштил
26
Прохазка
26
Прохазка
19
Враштил
68
Янецки
0
0
68
Янецки
44
Джаво
7
Чантуришвили
7
Чантуришвили
44
Джаво
88
Пожнар
15
Фантис
15
Фантис
88
Пожнар
27
91
Поточны
91
Поточны
27
Остались в запасе
Виктория
Фастав
2
Робин Гранац
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
28
Jakub Kolar
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
2
Робин Гранац
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Остались в запасе
28
Jakub Kolar
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Виктория - Фастав
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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