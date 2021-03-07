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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Баник
Славия - Баник: обзор матча 07 марта 2021
Славия
07.03.2021, воскресенье, 20:30
Чехия. Синот Лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Баник
7'
Л. Масопуст
33'
Н. Станчу (П)
53'
Т. Качараба (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Баник
82'
Желтая карточка
Я. Покорны
Замена
С. Тецл
️️️️
Я. Кухта
79'
Желтая карточка
Я. Кухта
77'
76'
Желтая карточка
А. Янош
74'
Замена
A.
️️️️
Ф. Калоц
74'
Замена
Й. Сор
️️️️
О. Шашинка
Замена
О. Дорли
️️️️
П. Олаинка
73'
Замена
А. Сима
️️️️
Л. Масопуст
60'
Замена
Т. Голеш
️️️️
О. Лингр
60'
53'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Т. Качараба
Желтая карточка
О. Лингр
50'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Станчу
33'
27'
Замена
Я. Свозил
️️️️
Я. Юрошка
ГОЛ! 1:0!
Л. Масопуст
Пас отдал
Я. Кухта
7'
3'
Красная карточка
M. Fillo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Славия
20
Матиас Вагнер
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
9
Денис Висински
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Баник
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
7
Azevedo
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
1
Radovan Murin
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
4-3-2-1
1
Колар
26
Боржил
15
Дели
33
Качараба
18
Бах
10
Станчу
32
Лингр
8
Масопуст
99
Олаинка
17
Провод
7
Кухта
4-4-3
38
Покорны
95
Хользер
94
Стронати
2
Ндефе
26
Калоц
32
Юрошка
8
Янош
0
27
Шашинка
0
8
8
Масопуст
19
Сима
19
Сима
8
Масопуст
99
Олаинка
19
Дорли
19
Дорли
99
Олаинка
32
Лингр
3
Голеш
3
Голеш
32
Лингр
7
Кухта
11
Тецл
11
Тецл
7
Кухта
27
Шашинка
11
Сор
11
Сор
27
Шашинка
32
Юрошка
23
Свозил
23
Свозил
32
Юрошка
26
Калоц
7
7
26
Калоц
Остались в запасе
Славия
Баник
20
Матиас Вагнер
ВР
9
Денис Висински
АП
4
Давид Зима
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Radovan Murin
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
19
Давид Бухта
ЦП
21
T. Zajic
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
20
Матиас Вагнер
ВР
9
Денис Висински
АП
4
Давид Зима
ЦЗ
Остались в запасе
1
Radovan Murin
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
19
Давид Бухта
ЦП
21
T. Zajic
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Славия - Баник
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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