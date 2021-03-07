Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Млада Болеслав
Динамо - Млада Болеслав: обзор матча 07 марта 2021
Динамо
07.03.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Млада Болеслав
84'
П. Бранднер
18'
D. Masek
90+5'
D. Simek
90+8'
Д. Дудера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Млада Болеслав
90'
+8
ГОЛ! 1:3!
Д. Дудера
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
D. Simek
Пас отдал
M. Skoda
Желтая карточка
P. Javorek
90'
+4
87'
Замена
Я. Фулнек
️️️️
Т. Малински
Желтая карточка
Ф. Гавелка
86'
84'
Желтая карточка
J. Skalák
ГОЛ! 1:1!
П. Бранднер
Пас отдал
М. Таловеров
84'
Замена
J. Vais
️️️️
M. Alvir
77'
Замена
У. Экпай
️️️️
K. Meszaros
77'
74'
Замена
M. Jirasek
️️️️
D. Masek
74'
Замена
J. Skalák
️️️️
М. Матейовски
Пенальти не реализован!
Б. Чолич
63'
53'
Замена
J. Seda
️️️️
J. Divis
Желтая карточка
M. Alvir
43'
37'
Желтая карточка
D. Simek
18'
ГОЛ! 0:1!
D. Masek
Пас отдал
M. Skoda
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
40
Максим Таловеров
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
10
Филип Гавелка
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
11
Marko Alvir
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Млада Болеслав
28
D. Simek
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Динамо
5
P. Novak
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
9
Матей Валента
АП
61
Daniel Kerl
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
0
M. Jirasek
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
2-3-5
40
Таловеров
12
Чолич
10
Гавелка
0
0
3
33
11
Бранднер
0
25
2-4-5
28
22
Такакш
11
Данчак
23
Дудера
17
Жмрхаль
8
Матейовски
27
6
0
26
Малински
21
0
45
Экпай
45
Экпай
0
11
0
0
11
21
33
33
21
8
Матейовски
9
9
8
Матейовски
6
0
0
6
26
Малински
22
Фулнек
22
Фулнек
26
Малински
Остались в запасе
Динамо
Млада Болеслав
61
Daniel Kerl
ЦФ
9
Матей Валента
АП
5
P. Novak
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
39
Антонин Крапка
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
61
Daniel Kerl
ЦФ
9
Матей Валента
АП
5
P. Novak
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
Остались в запасе
39
Антонин Крапка
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Динамо - Млада Болеслав
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
Новости команд
Все
Динамо
Млада Болеслав
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
2021.07.14 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+