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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Млада Болеслав
Яблонец - Млада Болеслав: обзор матча 19 февраля 2021
Яблонец
19.02.2021, пятница, 18:00
Чехия. Синот Лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Млада Болеслав
37'
М. Кратохвил
16'
D. Simek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Млада Болеслав
90'
+4
Замена
Я. Клима
️️️️
Я. Жмрхаль
Замена
J. Podaný
️️️️
В. Йовович
90'
+1
73'
Замена
D. Masek
️️️️
Т. Ладра
Замена
Д. Плестил
️️️️
И. Шранц
73'
68'
Замена
В. Дрчал
️️️️
M. Skoda
67'
Замена
J. Skalák
️️️️
Т. Малински
Желтая карточка
Я. Мартинец
41'
39'
Желтая карточка
Т. Малински
ГОЛ! 1:1!
М. Кратохвил
Пас отдал
В. Йовович
37'
16'
ГОЛ! 0:1!
D. Simek
Пас отдал
Т. Ладра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Млада Болеслав
28
D. Simek
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Яблонец
39
Jakub Podaný
ЦЗ
28
Патрик Хайтль
ПЗ
8
R. Hruby
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
4-3-1-3
4
Мартинец
30
Зелены
16
Кроб
4
Холик
27
Кубишта
7
Поважанец
27
Кратохвил
8
Йовович
15
Долежал
26
Шранц
1
Гануш
3-3-5
28
39
Крапка
22
Такакш
11
Данчак
23
Дудера
17
Жмрхаль
27
0
26
Малински
21
18
Ладра
8
Йовович
39
39
8
Йовович
26
Шранц
7
Плестил
7
Плестил
26
Шранц
17
Жмрхаль
39
Клима
39
Клима
17
Жмрхаль
26
Малински
9
9
26
Малински
0
17
Дрчал
17
Дрчал
0
18
Ладра
6
6
18
Ладра
Остались в запасе
Яблонец
Млада Болеслав
28
Патрик Хайтль
ПЗ
8
R. Hruby
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
9
L. Masek
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
33
Jan Seda
ВР
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
28
Патрик Хайтль
ПЗ
8
R. Hruby
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Остались в запасе
9
L. Masek
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
33
Jan Seda
ВР
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Яблонец - Млада Болеслав
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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