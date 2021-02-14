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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Виктория
Млада Болеслав - Виктория: обзор матча 14 февраля 2021
Млада Болеслав
14.02.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Виктория
22'
Т. Ладра
58'
M. Skoda
4'
П. Шулц
86'
L. Matejka
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Виктория
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Каямба
87'
Желтая карточка
О. Михалик
86'
ГОЛ! 2:2!
L. Matejka
Пас отдал
Ж. Каямба
Замена
В. Дрчал
️️️️
Т. Ладра
81'
Желтая карточка
Л. Такакш
80'
Замена
Л. Такакш
️️️️
M. Skoda
78'
Замена
J. Skalák
️️️️
Я. Жмрхаль
78'
Замена
Я. Клима
️️️️
Д. Дудера
74'
72'
Замена
L. Matejka
️️️️
D. Limberský
66'
Желтая карточка
П. Шулц
66'
Замена
О. Михалик
️️️️
П. Буха
66'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
З. Ондрашек
ГОЛ! 2:1!
M. Skoda
Пас отдал
Т. Малински
58'
47'
Желтая карточка
D. Limberský
ГОЛ! 1:1!
Т. Ладра
Пас отдал
Т. Малински
22'
18'
Замена
Ж. Каямба
️️️️
А. Ба Луа
4'
ГОЛ! 0:1!
П. Шулц
Пас отдал
А. Ба Луа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
39
Антонин Крапка
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
20
Павел Буха
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
4
Vaclav Mika
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Виктория
2
Робин Гранац
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
12
L. Matejka
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
2-3-5
39
Крапка
28
11
Данчак
23
Дудера
17
Жмрхаль
18
Ладра
0
26
Малински
21
77
4-3-3
36
Станек
8
14
Брабец
20
24
Гавел
20
Буха
10
Шулц
23
Калвах
13
Ондрашек
50
Ба Луа
4
23
Дудера
39
Клима
39
Клима
23
Дудера
0
22
Такакш
22
Такакш
0
17
Жмрхаль
9
9
17
Жмрхаль
18
Ладра
17
Дрчал
17
Дрчал
18
Ладра
8
12
12
8
13
Ондрашек
9
9
13
Ондрашек
50
Ба Луа
11
Каямба
11
Каямба
50
Ба Луа
20
Буха
17
Михалик
17
Михалик
20
Буха
Остались в запасе
Млада Болеслав
Виктория
9
L. Masek
ЦФ
33
Jan Seda
ВР
32
Лукаш Будински
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
2
Робин Гранац
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
9
L. Masek
ЦФ
33
Jan Seda
ВР
32
Лукаш Будински
ЦП
Остались в запасе
2
Робин Гранац
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Млада Болеслав - Виктория
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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