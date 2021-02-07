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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Пардубице
Теплице - Пардубице: обзор матча 07 февраля 2021
Теплице
07.02.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Пардубице
51'
Каду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Пардубице
90'
+2
Замена
D. Huf
️️️️
Д. Костка
83'
Замена
Эвертон
️️️️
Каду
Замена
T. Kucera
️️️️
Д. Трубац
82'
Замена
M. Radosta
️️️️
P. Moulis
82'
Желтая карточка
Ш. Габриэль
79'
Замена
P. Zitny
️️️️
A. Hycka
75'
74'
Желтая карточка
P. Cerny
74'
Замена
Т. Солил
️️️️
P. Cerny
Желтая карточка
P. Moulis
70'
55'
Желтая карточка
М. Хлаваты
Желтая карточка
A. Hycka
53'
51'
ГОЛ! 0:1!
Каду
Пас отдал
М. Хлаваты
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
0
M. Macej
ЦФ
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Пардубице
37
Томас Челюстка
ЛЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
19
Михал Хлаваты
ЦП
31
Доминик Костка
ПВ
20
Каду
ПВ
31
Marek Bohac
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Теплице
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
0
T. Kucera
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
4
Ruben Droehnle
ЦФ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
20
Иржи Слама
ЛЗ
32
Эвертон
ЛВ
24
Томаш Солил
ЦП
2
Jan Prosek
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
4-2-5
32
Габриэль
0
17
3
19
Юкл
27
Трубац
21
37
Ржезничек
10
11
0
3-1-2-5
23
Сурзин
5
Чихак
37
Челюстка
19
Хлаваты
20
Каду
31
Костка
31
13
25
14
9
10
35
35
10
27
Трубац
0
0
27
Трубац
0
29
29
0
9
24
Солил
24
Солил
9
31
Костка
9
9
31
Костка
20
Каду
32
Эвертон
32
Эвертон
20
Каду
Остались в запасе
Теплице
Пардубице
4
Ruben Droehnle
ЦФ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
1
Иржи Летачек
ВР
2
Jan Prosek
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
4
Ruben Droehnle
ЦФ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
2
Jan Prosek
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Теплице - Пардубице
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
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Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
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2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
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Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
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2019.06.28 16:56
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