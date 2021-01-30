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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Пршибрам
Пардубице - Пршибрам: обзор матча 30 января 2021
Пардубице
30.01.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Пршибрам
72'
J. Kvida (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Пршибрам
90'
+2
Желтая карточка
J. Rezek
90'
+2
Желтая карточка
D. Lanka
89'
Замена
T. Docekal
️️️️
V. Svoboda
89'
Замена
M. Cmiljanovic
️️️️
T. Pilik
81'
Замена
E. Antwi
️️️️
M. Novy
Замена
L. Pfeifer
️️️️
P. Cerny
73'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
J. Kvida
72'
69'
Замена
J. Januska
️️️️
P. Hajek
Замена
D. Huf
️️️️
Эвертон
61'
Желтая карточка
Д. Костка
48'
46'
Замена
J. Kvida
️️️️
K. Soldat
Желтая карточка
М. Хлаваты
43'
Пенальти не реализован!
М. Хлаваты
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
37
Томас Челюстка
ЛЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
32
Эвертон
ЛВ
19
Михал Хлаваты
ЦП
31
Доминик Костка
ПВ
20
Каду
ПВ
31
Marek Bohac
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Пршибрам
32
Martin Novy
ЦЗ
25
Karel Soldat
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
0
P. Hajek
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
0
V. Svoboda
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
11
Denis Lanka
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
20
Иржи Слама
ЛЗ
8
Samuel Simek
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
0
M. Petran
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Пршибрам
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
15
Jan Kvida
ЦЗ
0
E. Antwi
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
12
Jiri Januska
ЦФ
1
Martin Melichar
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
3-1-3-4
37
Челюстка
5
Чихак
23
Сурзин
19
Хлаваты
32
Эвертон
31
Костка
20
Каду
31
9
14
25
3-3-5
32
25
20
0
8
Зорван
0
0
27
26
11
3
9
0
0
9
32
Эвертон
9
9
32
Эвертон
0
12
12
0
0
0
0
0
25
15
15
25
32
0
0
32
0
0
0
0
Остались в запасе
Пардубице
Пршибрам
8
Samuel Simek
ЦФ
1
Иржи Летачек
ВР
2
Jan Prosek
ЦФ
0
M. Petran
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Главный тренер
Иржи Крейчи
21
Jan Rezek
ЦП
1
Martin Melichar
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Остались в запасе
8
Samuel Simek
ЦФ
1
Иржи Летачек
ВР
2
Jan Prosek
ЦФ
0
M. Petran
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Остались в запасе
21
Jan Rezek
ЦП
1
Martin Melichar
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Павел Тобиас
Статистика матча Пардубице - Пршибрам
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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Пардубице
Пршибрам
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
Йиранек хочет перейти в «Томь»
2017.01.25 14:57
1
Йиранек хочет вернуться в Россию
2017.01.17 07:36
4
Йиранек хочет сыграть на «Открытие Арене» против «Спартака»
2016.11.09 12:42
6
Йиранек продолжит свою карьеру в Чехии
2016.08.10 18:59
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
Йиранек хочет перейти в «Томь»
2017.01.25 14:57
1
Йиранек хочет вернуться в Россию
2017.01.17 07:36
4
Йиранек хочет сыграть на «Открытие Арене» против «Спартака»
2016.11.09 12:42
6
Йиранек продолжит свою карьеру в Чехии
2016.08.10 18:59
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