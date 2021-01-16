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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Зброевка
Млада Болеслав - Зброевка: обзор матча 16 января 2021
Млада Болеслав
16.01.2021, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Зброевка
60'
М. Матейовски
39'
Л. Перница
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Зброевка
Замена
M. Skoda
️️️️
M. Graiciar
82'
78'
Замена
J. Texl
️️️️
O. Vanek
75'
Замена
Š. Šumbera
️️️️
A. Fousek
70'
Желтая карточка
A. Fousek
67'
Замена
D. Bariš
️️️️
O. Pachlopnik
Замена
Т. Малински
️️️️
Л. Будински
62'
ГОЛ! 1:1!
М. Матейовски
Пас отдал
Л. Будински
60'
Замена
Я. Клима
️️️️
D. Simek
46'
46'
Замена
T. Záhumenský
️️️️
P. Dreksa
39'
ГОЛ! 0:1!
Л. Перница
Пас отдал
O. Vanek
Замена
М. Матейовски
️️️️
M. Jirasek
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
0
M. Jirasek
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
23
Иржи Клима
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
6
Martin Graiciar
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Зброевка
15
Якуб Шурал
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
0
J. Moravec
ЦП
40
Martin Sustr
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
0
O. Vanek
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
Млада Болеслав
39
Якуб Клима
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
77
David Pech
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
Зброевка
0
J. Texl
ЦЗ
14
Ян Гладик
ПВ
59
Jiri Floder
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
2-3-3
33
39
Крапка
28
32
Будински
0
23
Дудера
6
18
Ладра
23
Клима
2-1-5
15
Шурал
4
Перница
0
11
Фила
30
0
0
16
0
8
Матейовски
8
Матейовски
0
28
39
Клима
39
Клима
28
32
Будински
26
Малински
26
Малински
32
Будински
6
0
0
6
1
44
44
1
0
27
27
0
30
8
8
30
0
0
0
0
Остались в запасе
Млада Болеслав
Зброевка
77
David Pech
ЦФ
12
Marco Túlio
ЦЗ
21
Jakub Divis
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
59
Jiri Floder
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
14
Ян Гладик
ПВ
Остались в запасе
77
David Pech
ЦФ
12
Marco Túlio
ЦЗ
21
Jakub Divis
ЦФ
Остались в запасе
59
Jiri Floder
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
14
Ян Гладик
ПВ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Млада Болеслав - Зброевка
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
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Млада Болеслав
Зброевка
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