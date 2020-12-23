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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Баник
Зброевка - Баник: обзор матча 23 декабря 2020
Зброевка
23.12.2020, среда, 17:00
Чехия. Синот Лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Баник
39'
A. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зброевка - Баник
86'
Замена
O. Chveja
️️️️
A.
76'
Желтая карточка
Ф. Калоц
Замена
J. Koudelka
️️️️
D. Jambor
75'
74'
Замена
Д. Бухта
️️️️
Д. Хользер
74'
Замена
Ф. Калоц
️️️️
Н. Кузманович
Желтая карточка
A. Fousek
71'
Желтая карточка
M. Vintr
53'
Замена
M. Vintr
️️️️
Š. Šumbera
46'
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
A.
Замена
J. Kotula
️️️️
З. Гайич
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
5
Зоран Гайич
ЦЗ
15
Якуб Шурал
ЦЗ
9
Антонин Русек
ЦФ
40
Martin Sustr
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
0
O. Vanek
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
5
David Jambor
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Зброевка
14
Ян Гладик
ПВ
11
Даниэл Фила
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
28
Juraj Kotula
ЦФ
0
J. Koudelka
ЦФ
0
M. Vintr
ЦФ
Баник
5
Oleksander Azackij
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
0
M. Jirasek
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
0
O. Chveja
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
2-5
5
Гайич
15
Шурал
27
30
5
0
0
4-4-3
94
Стронати
38
Покорны
95
Хользер
25
0
11
Кузманович
8
Янош
7
21
0
8
5
Гайич
28
28
5
Гайич
5
0
0
5
8
0
0
8
7
0
0
7
5
5
95
Хользер
19
Бухта
19
Бухта
95
Хользер
11
Кузманович
26
Калоц
26
Калоц
11
Кузманович
Остались в запасе
Зброевка
Баник
11
Даниэл Фила
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
14
Ян Гладик
ПВ
0
M. Jirasek
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
11
Даниэл Фила
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
14
Ян Гладик
ПВ
Остались в запасе
0
M. Jirasek
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Зброевка - Баник
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
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