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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Виктория
Словацко - Виктория: обзор матча 20 декабря 2020
Словацко
20.12.2020, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Виктория
11'
Я. Калабишка
50'
С. Хофманн
80'
Л. Садилек
90'
Ф. Кубала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Виктория
ГОЛ! 4:0!
Ф. Кубала
Пас отдал
Л. Садилек
90'
87'
Замена
M. Alvir
️️️️
А. Ба Луа
ГОЛ! 3:0!
Л. Садилек
Пас отдал
П. Шимко
80'
Замена
М. Томич
️️️️
М. Петржела
79'
Замена
J. Srubek
️️️️
J. Navratil
79'
78'
Вторая желтая
М. Гавел
Желтая карточка
Ф. Кубала
72'
Желтая карточка
Я. Калабишка
71'
Желтая карточка
М. Кохут
70'
Замена
Ф. Кубала
️️️️
М. Кохут
70'
Замена
Я. Климент
️️️️
В. Юрецка
66'
64'
Замена
М. Кацер
️️️️
А. Чермак
64'
Замена
О. Михалик
️️️️
J. David Beauguel
ГОЛ! 2:0!
С. Хофманн
Пас отдал
Л. Садилек
50'
35'
Замена
З. Ондрашек
️️️️
Ж. Каямба
34'
Желтая карточка
М. Гавел
ГОЛ! 1:0!
Я. Калабишка
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
21
Михал Кохут
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Виктория
8
David Limberský
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
20
Павел Буха
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Словацко
27
Михал Томич
ПЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
0
T. Horava
ЦП
11
Marko Alvir
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
2-5-2-1
25
6
Хофманн
4
Шимко
11
Петржела
18
Садилек
30
91
Калабишка
20
Хавлик
28
Даничек
21
Кохут
15
Юрецка
4-3-4
14
Брабец
24
Гавел
2
Гейда
8
20
Буха
47
Чермак
23
Калвах
9
11
Каямба
16
50
Ба Луа
15
Юрецка
9
Климент
9
Климент
15
Юрецка
30
4
4
30
11
Петржела
27
Томич
27
Томич
11
Петржела
21
Кохут
28
Кубала
28
Кубала
21
Кохут
50
Ба Луа
11
11
50
Ба Луа
47
Чермак
66
Кацер
66
Кацер
47
Чермак
11
Каямба
13
Ондрашек
13
Ондрашек
11
Каямба
9
17
Михалик
17
Михалик
9
Остались в запасе
Словацко
Виктория
91
Pavol Bajza
ЦФ
18
P. Hellebrand
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
0
T. Horava
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
91
Pavol Bajza
ЦФ
18
P. Hellebrand
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
0
T. Horava
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Словацко - Виктория
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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